В Кремле заявили, что участие ветеранов в праздновании Дня Победы нецелесообразно

Окончательное решение по проведению парада 9 мая еще не принято

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают нецелесообразным участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9 мая. Об этом сообщает Дождь.

Он отметил, что ветераны рискуют заразиться коронавирусом ввиду их возраста.

"Поскольку речь идет о возрастной группе риска, что касается 9 мая, то какие бы ни были мероприятия, конечно, нецелесообразно участие ветеранов с точки зрения охраны их здоровья", – сказал Песков.

Он добавил, что окончательное решение по проведению парада Победы еще не принято. Сейчас рассматриваются разные варианты организации мероприятия.

Издание также отмечает, что накануне ответственный секретарь оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы Антон Кобяков направил в правительство России письмо с просьбой не приглашать на мероприятие людей старше 65 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович предложил отправить парламентскую делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен отменять поездку на Парад Победы в Москву из-за коронавируса.