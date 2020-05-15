В США потерпел крушение истребитель пятого поколения F-22 Raptor

В штате Флорида во время тренировочного полета потерпел крушение многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Пилоту удалось катапультироваться, он доставлен в местный военный госпиталь.

Об этом сообщается на сайте авиабазы.

"F-22, закрепленный за 43-й истребительной эскадрильей и входящий в состав 325-го истребительного авиакрыла (ВВС США), разбился примерно в 9:15 (16:15 по Киеву) сегодня утром. Место происшествия находится в 12 милях (около 20 км) к северо-востоку от основной базы Эглин на испытательном и учебном полигоне", – говорится в сообщении.

Имя пилота не сообщается. Его состояние оценивается как стабильное. В результате инцидента никто не пострадал. Также сообщается, что гражданским строениям никакого ущерба не нанесено.

В связи с инцидентом начато расследование. Информации о возможных причинах случившегося пока нет.

F-22 является первым американским истребителем пятого поколения. Он производился в 1997-2011 годах. Всего компании Lockheed Martin и Boeing выпустили 195 таких самолетов. Все они находятся на вооружении ВВС США.

Как ранее сообщал Фокус:

Американские истребители F-22 перехватили два российских Су-25, которые залетели в координируемое коалицией воздушное пространство восточного берега реки Евфрат в Сирии.