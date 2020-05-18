Статистика коронавируса в мире на 18 мая: Россия – на втором месте после США по числу заболевших

По состоянию на утро 18 мая, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 4 713 769 человек, из которых 315 187 скончались и 1 733 963 выздоровели. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Лидерами по заболеваемости остаются США – 1 486 757 случаев заражения. Второй страной по числу зараженных является Россия – 281 752 человека. За ней следуют Великобритания – 244 955, Бразилия – 241 080, Испания – 230 698.

По количеству умерших также лидируют США, всего от болезни там скончались 89 562 человека. В Великобритании умерло 34 716 пациентов с коронавирусом, в Италии – 31 908, во Франции – 28 111, в Испании – 27 563.

Согласно данным Worldometer, за последние сутки больше всего новых заражений диагностировали в США – 19,8 тысяч. Вслед за США идет Россияя - 9,7 тыс. новых инфицированных. За это же время в Бразилии подтвердили – 7,9 тыс. новых случаев, в Индии – 5 тыс., в Великобритании – 3,5 тыс., в Испании – 1,2 тыс.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 17 мая в мире число случаев коронавируса выросло на 95 тыс., так общее количество достигло 4 млн 717 тыс.