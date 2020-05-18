За борьбу с Covid-19. Премьер Новой Зеландии стала самым популярным лидером в истории страны

39-летняя Джасинда Ардерн, которая занимает пост премьер-министра Новой Зеландии с 26 октября 2017 года, стала самым популярным премьером за последние сто лет. Опрос проводила местная компания Newshub Reid Research. Об этом пишет NZ Herald.

Рейтинг Лейбористской партии, к которой принадлежит Ардерн, взлетел до 56,5 процентов, тогда как рейтинг Националистической партии упал до 30,6 процентов. Еще в феврале он составлял 43 процента.

Опросили 1000 человек в период с 8 по 16 мая. Погрешность составляет 3,1%.

Ардерн уже прокомментировала новость о своей популярности. "Это говорит о работе, которую мы совместно проделали. У меня просто была скромная и привилегированная возможность быть лидером в это время", - сказала она и добавила, что ничего не принимает, как должное. А каким будет результат на выборах - и вовсе не берется судить.

Ее решение закрыть границы во время пандемии коронавируса было поддержано населением Новой Зеландии почти единогласно. И это дало результаты: в стране было зафиксировано 1499 случаев заболевания. Сконался 21 человек, 1433 - выздоровели и еще 21 продолжает болеть. При этом за прошлую неделю в стране выявили только 5 новых случаев коронавируса. По количеству смертей на 1 млн населения страна оказалась на предпоследнем месте среди развитых государств (4 смерти на миллион), уступив только Тайваню (0,3 смерти на миллион).

Сейчас в Новой Зеландии продолжают действовать некоторые ограничения. В том числе, остаются в силе жесткие требования по социальному дистанцированию. Столкулась с ними и сама премьер. 16 мая она вместе с женихом Кларком Гейфордом не смогла сразу попасть в кафе. Премьера не впустили в заведение в связи с уменьшением количества мест для посетителей из-за коронавируса. Однако позже премьер-министру все-таки удалось пообедать - один столик освободился. Гейфорд позже написал в соцсетях, что это была его вина - он понадеялся на удачу. А комментаторы похвалили Джасинду за соблюдение правил.

Как ранее писал Фокус:

27 апреля власти Новой Зеландии заявили, что стране удалось победить эпидемию коронавируса, после чего в стране стали постепенно смягчать карантин.