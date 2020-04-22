Бункер за $8 млн. Американские миллионеры перебираются в укрытия в Новой Зеландии

Границы Новой Зеландии были закрыты 16 апреля, однако многие состоятельные жители США успели скрыться в своих роскошных бункерах, которые построили там на случай "судного дня". Так, одним из самых известных владельцев комфортабельного убежища в Новой Зеландии является основатель PayPal и инвестор Facebook Питер Тиль и он, как пишет Daily Mail, был одним из последних, кто, буквально успел "проскочить" в страну

Чаще всего в жилые помещения с кинотеатрами, бассейнами и зонами отдыха преобразовывают старые военные бункеры, но их было построено хоть и много, но все-таки недостаточно. Поэтому многие состоятельные люди строят для себя комфортабельные убежища "с нуля". Занимается этим компания Rising S. За последнее время они установили около 10 частных бункеров в Новой Зеландии. Средняя стоимость подобного приюта весом в 150 тонн, уходящего под землю на 3 м, составляет $3 млн. Однако цена на бункер, оборудованный роскошными ванными комнатами, игровыми, тирами и тренажерными залами, может достигать и $8 млн.

Интерьеры бункеров, построенных строительной компанией

Впрочем, не обходится и без курьезов. Как рассказал журналистам директор строительной фирмы Гэри Линч, миллионеры из Кремниевой долины, что обзавелись бункерами, долгое время там не бывали, а когда решили наконец воспользоваться, то не могли понять, как туда попасть.

"Миллиардер не знал, как открыть дверь в бункер и задавал вопросы о поступлении горячей воды, а также о том, нужно ли ему брать в убежище еду или воздушные фильтры", — рассказал директор.

Питер Тиль с супругой

Рейд Хоффман, соучредитель LinkedIn, ранее в интервью говорил, что с недавних пор сказать, что ты "покупаешь недвижимость в Новой Зеландии" — все равно что подмигнуть с намеком. Потому что сейчас это значит одно: кто-то обзавелся убежищем на случай непредвиденной ситуации.

Окрестности Квинследа, где построено несколько бункеров для богачей

Сейчас Новая Зеландия является страной, которой вполне успешно удается сдерживать пандемию коронавируса. Сейчас тут зарегистрировано только 1 105 подтвержденных случаев Covid-19, 12 из которых закончились смертью. А в последние дни было зарегистрировано всего несколько новых случаев заражения.

Как ранее писал Фокус:

Во вторник, 21 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что предложит Кабмину продлить карантин в Украине до 12 мая. "Это продление связано с нашим имеющимся уровнем заболеваемости и опасностью, которую несет коронавирусная болезнь", – сказал он. В то же время Степанов подчеркнул, что карантин может быть смягчен.