Трамп признался, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса

Президент США Дональд Трамп принимает лекарство от малярии гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. Об этом он сказал на встрече с топ-менеджерами предприятий американского общепита в Белом доме, передало Reuters.

По словам президента, он принимает этот препарат полторы недели по одной таблетке в день вместе с "начальной дозой" антибиотика азитромицин. Он делает это, несмотря на предупреждение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, что препарат следует использовать от COVID-19 только в больнице или исследовательском учреждении из-за потенциально смертельных побочных эффектов.

Трамп заявил, что слышал много хорошего об этом препарате и опроверг сообщения о побочных эффектах, сказав: "Все, что я могу вам сказать, так это то, что пока я в порядке".

Он сообщил, что его врач не рекомендовал ему этот препарат, но он попросил его у врача Белого дома. Он каждые несколько дней он сдает тесты на коронавирус и пока все они были отрицательными. У него нет и симптомов заболевания.

В начале апреля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Трамп оказывал давление на санитарные власти США, чтобы они допустили на рынок препарат от малярии в качестве лекарства от COVID-19, хотя этот препарат соответствующим образом не протестировали.

Впоследствии появились рекомендации властей, в которых говорилось, что врачи могут выписывать это лекарство.

Врач Белого дома Шон Конли сказал, что после "многочисленных дискуссий" с Трампом по поводу доказательств использования гидроксихлорохина "мы пришли к выводу, что потенциальная выгода от лечения перевешивает риски", – сообщает агентство АР.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, один из главных оппонентов Трампа по всем вопросам, сказала: "Он наш президент, и я бы предпочла, чтобы он не принимал то, что не было одобрено учеными, особенно в его возрастной группе и его, скажем, весовой группе".

Трампу 73 года. Во время его последней полной медицинской проверки в феврале 2019 года было отмечено, что он преодолел официальный порог для того, чтобы считаться тучным, с индексом массы тела 30,4. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний CDC, индекс 40 свидетельствует о тяжелом ожирении.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал высказывания Трампа "опасными". Он допускает, что на самом деле Трамп не принимает это лекарство, так как "президент часто лжет", -- сообщает АР.

Несколько видных врачей заявили, что они обеспокоены тем, что по примеру Трампа люди сделают вывод, что препарат работает или безопасен.

"Нет никаких доказательств того, что гидроксихлорохин эффективен для лечения или профилактики COVID-19", – сказал Патрис Харрис, президент Американской медицинской ассоциации.

Дэвид Аронофф, руководитель отдела инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта в Нэшвилле, говорит, что гидроксихлорохин может вызывать потенциально серьезные проблемы с сердечным ритмом даже у здоровых людей, а поскольку у Трампа еще в 2018 году была обнаружена артериальная бляшка, это делает препарат особенно опасным для него.

Два крупных обсервационных исследования, в которых участвовало около 1400 пациентов в Нью-Йорке, не выявили пользы от гидроксихлорохина. Два новых, результаты которых опубликованы на прошлой неделе в медицинском журнале BMJ, пришли к тому же выводу.

Один из французских исследователей давал 84 госпитализированным пациентам гидроксихлорохин, а 97 другим – обычный уход. Но различий в их состоянии и ходе болезни не было.

В Китае 150 взрослых, госпитализированных с легкой или умеренной болезнью, были случайным образом распределены для получения гидроксихлорохина или обычной помощи. Препарат не влиял на скорость выведения вируса или время для облегчения симптомов, но вызвал больше побочных эффектов.

Согласно данным аналитической компании IQVIA, в марте количество выписанных рецептов на гидроксихлорохин увеличилось на 80%, до 830 тыс. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

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