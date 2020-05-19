В Китае система распознавания лиц помогла найти ребенка, похищенного 32 года назад

В Китае семья, чей сын был похищен в 1988 году, воссоединилась с ним спустя 32 года. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел 17 октября 1988 года, когда отец двухлетнего мальчика Мао Чжэньцзин, остановился у отеля, чтобы напоить водой ребенка. Когда отец ненадолго отвернулся, ребенок был похищен неизвестными. Отмечается, что мальчик был украден у родителей в городе Сиань провинции Шэньси.

Семья искала ребенка в Сиане и в других регионах страны. В какой-то момент родители даже подумали, что нашли сына, но информация не подтвердилась.

Мать мальчика Ли Чжэньцзин уволилась с работы, чтобы полностью посвятить себя поискам ребенка. Она раздала около 100 тыс. листовок в более чем 10 провинция и муниципалитетах.

На протяжении многих лет женщина участвовала в телевизионных шоу, чтобы просить о помощи в поисках мальчика. По словам Ли, она проверила около 300 зацепок, но ребенка так и не нашла.

Но в апреле этого года полиция получила информацию о человеке из провинции Сычуань на юго-западе Китая, которая находится в 1 тыс. км от Сианя, который в конце 1980-х годов купил ребенка в провинции Шэньси.

После этого, полиция использовала технологию распознавания лиц, чтобы проанализировать старую фотографию Мао, когда он был еще ребенком, и создала его портрет во взрослом возрасте. Портрет сравнили с фотографиями в национальной базе данных, согласно информации Центрального телевидения Китая. Правда, подробности о базе данных не были раскрыты.

В ходе расследования в городе Мяньян был найден мужчина, похожий на Мао. Позже личность мужчины подтвердилась тестом ДНК.

По данным полиции, после похищения Мао был продан бездетной паре за 6000 юаней (840 долларов по нынешним ценам).

В понедельник, 18 мая, Мао и его родители снова воссоединились на пресс-конференции, проведенной полицией Сианя.

"Я не хочу, чтобы он меня покидал. Я больше не позволю ему покинуть меня", – сказала мать Ли Чжэньцзин, держа за руку взрослого сына.

По данным СМИ, в настоящее время Мао занимается бизнесом по декорации домов в Сычуань, но он уже сказал, что собирается переехать в провинцию Сиань, чтобы быть ближе к своим родителям.

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