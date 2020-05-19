Прикованной к постели москвичке пришел второй штраф за нарушение самоизоляции

Жительница Москвы, профессор Российского университета Дружбы народов Ирина Карабулатова, которая прикована к постели и почти год не выходит из дома, сообщила, что получила второй штраф за нарушение режима самоизоляции. Об этом она написала в Facebook.

О первом штрафе в четыре тысячи рублей стало известно 18 мая. Карабулатова записала видео, в котором рассказала, что у нее первая группа инвалидности и слабые легкие, из-за чего она часто болеет. В период пандемии у нее обострился тонзиллит, вызванная на дом врач диагностировала ОРВИ.

После посещения врача Карабулатова не установила на свой телефон приложение "Социальный мониторинг", которое позволяет отслеживать перемещение зараженных коронавирусом и людей с ОРВИ – ее телефон не поддерживает такую функцию. В этом случае власти должны были сами обеспечить ей доступ к приложению, но вместо этого выписали штраф.

Женщина попыталась оспорить штраф, ее чиновники отказывались это сделать, ссылаясь друг на друга, потом все-таки сообщили, что штраф отменят, но в течение недели.

Пока она разбиралась с этим, пришло извещение о втором штрафе, за то же самое нарушение. Оказалось, что пока запись о нарушении не будет изъята из системы, штрафы будут выписываться автоматически.

"Правая рука не ведает, что творит левая. Как и следовало ожидать, скандал сведут к извинениям перед одной конкретной личностью. А дело же не в этом, а в том, что систему нельзя было запускать в таком сыром состоянии. На самом деле корень зла в тупой вере наших недалеких чиновников в искусственный интеллект. Сколько раз не объясняй, что чудес на свете не бывает, все равно чиновники верят в мифы. Ну, как можно вводить в эксплуатацию систему с уровнем ошибок распознавания 10%! И даже если 1% ошибок! Бред, непрофессионализм", – написала Карабулатова.

По данным на 18 мая, в России выявили 8926 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране зарегистрировано 290 678 случаев заражения, 2722 летальных исхода и 70 209 случаев выздоровления.

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