Патриарх Кирилл объехал с иконой Москву "для избавления от коронавируса"
2020-04-03 19:30:00
Кортеж в сопровождении полиции проехал по внешней стороне Московской кольцевой
Патриарх Кирилл совершил объезд российской столицы с иконой Божьей Матери "Умиление", перед которой, якобы, молился Серафим Саровский. Об этом сообщил "Интерфакс".
В ходе объезда патриарх совершал молитву об избавлении от эпидемии. Ранее он обратился к верующим, призвав молиться вместе с ним.
Патриарший кортеж в сопровождении полиции проехал по внешней стороне МКАД, протяженность которой составляет 109 км. Все происходящее транслировалось в прямом эфире телеканала «Спас», ведущие которого молись.
После объезда города икона была доставлена в Богоявленский кафедральный собор, где патриарх совершит утреню праздника Похвалы Богородицы.
Ранее московский Центр организации дорожного движения сообщил, что с 27 по 29 марта, в выходные перед началом нерабочей недели, объявленной из-за угрозы COVID-19, Москву покинули 567 тыс. автомобилей – это более 850 тыс. горожан.
Президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей из-за угрозы эпидемии коронавируса. 2 апреля он сообщил, что выходные дни продлеваются до конца апреля.
В России сейчас 4150 заболевших коронавирусом, 34 человека умерли.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 31 марта сообщалось, что во всем мире коронавирусом заразились 785 979 человек. От заболевания скончались 37 810 заболевших. Вылечились 165 889 пациентов.
- По состоянию на утро 1 апреля количество заболевших коронавирусом по всему миру превысило 850 тысяч человек, скончались свыше 42 тысяч.
- По данным МОЗ, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано уже 20 летальных случаев от коронавируса.