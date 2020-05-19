Принц Чарльз призвал сограждан помочь с уборкой урожая из-за дефицита рабочей силы
Британский принц Чарльз призвал сограждан помочь в уборке урожая из-за дефицита рабочей силы, вызванный пандемией коронавируса. Соответствующее видеообращение в поддержку правительственной акции "Pick for Britain" (Собирай для Британии) размещено на странице королевской семьи в Facebook.
Принц заявил, что для сбора урожая понадобится "целая армия" и сравнил добровольцев с "сухопутной армией" времен Второй мировой войны. В то время многие женщины и девочки Великобритании добровольно вызвались заниматься сельскохозяйственными работами, когда многие мужчины ушли на фронт.
Чарльз отметил, что работа будет "неопрятной" и "порой сложной", но добавил, что она "имеет первостепенное значение" во время пандемии коронавируса.
В рамках программы "Pick for Britain" британское правительство призывает студентов и отправленных в отпуск рабочих присоединится к кампании по сбору урожая на фоне нехватки рабочих рук в стране из-за пандемии коронавируса и закрытия границ.
Как ранее сообщал Фокус:
- Наследник британского престола принц Чарльз был протестирован на коронавируса и дал положительный результат.
- Британский принц Чарльз завершил самоизоляцию после того, как врачи сообщили, что он излечился от коронавируса.
- В полиции Лондона заявили, что не могут справиться с нарушителями карантинных ограничений.
- 19 мая в Великобритании умерла гражданка Украины, 1978 года рождения, у которой был диагностирован коронавирус.