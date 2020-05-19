Принц Чарльз призвал сограждан помочь с уборкой урожая из-за дефицита рабочей силы

Британский принц Чарльз призвал сограждан помочь в уборке урожая из-за дефицита рабочей силы, вызванный пандемией коронавируса. Соответствующее видеообращение в поддержку правительственной акции "Pick for Britain" (Собирай для Британии) размещено на странице королевской семьи в Facebook.

Принц заявил, что для сбора урожая понадобится "целая армия" и сравнил добровольцев с "сухопутной армией" времен Второй мировой войны. В то время многие женщины и девочки Великобритании добровольно вызвались заниматься сельскохозяйственными работами, когда многие мужчины ушли на фронт.

Чарльз отметил, что работа будет "неопрятной" и "порой сложной", но добавил, что она "имеет первостепенное значение" во время пандемии коронавируса.

В рамках программы "Pick for Britain" британское правительство призывает студентов и отправленных в отпуск рабочих присоединится к кампании по сбору урожая на фоне нехватки рабочих рук в стране из-за пандемии коронавируса и закрытия границ.

Как ранее сообщал Фокус:

Наследник британского престола принц Чарльз был протестирован на коронавируса и дал положительный результат.

Британский принц Чарльз завершил самоизоляцию после того, как врачи сообщили, что он излечился от коронавируса.

В полиции Лондона заявили, что не могут справиться с нарушителями карантинных ограничений.