В России потерпел крушение вертолет Ми-8, погиб весь экипаж

Вечером 19 мая, в России, в 20 километрах от города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение военно-транспортный вертолет Ми-8. Весь экипаж в составе трех человек погиб. Об этом сообщил Интерфакс.

"Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность", – сообщили в Минобороны РФ.

К месту происшествия направилась комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ для расследования инцидента.

Как сообщил Telegram-канал Hue, до крушения вертолет выполнял разные фигуры пилотажа и виражи. По словам свидетелей, машина "долго и низко" кружила над землей, а в какой-то момент резко ушла вниз. После падения повалил густой черный дым, но взрыва не было.

Местные жители попытались прийти пилотам на помощь, но подойти близко было невозможно.

Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в Вооруженных силах России.

Как ранее сообщал Фокус:

При крушении вертолета в России погиб депутат Государственной думы, мультимиллиардер Айрат Хайруллин, который в марте 2014 года поддержал оккупацию Крыма.