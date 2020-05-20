В Евросоюзе и Британии запретили ментоловые сигареты

20 мая в странах Евросоюза и Великобритании начинает действовать запрет на продажу ментоловых сигарет, фильтров, бумаги и капсул, содержащих ароматизаторы. Кроме того, во Великобритании нельзя будет купить тонкие сигареты.

Об этом сообщает ВВС.

По мнению инициаторов запрета, такая мера может сократить количество молодых курильщиков.

Генеральный секретарь французской Национальной ассоциации аддиктологии (Anpaa) Эрве Мартини сообщил, что сигареты со сладким вкусом запретить было проще: такие сигареты явно предназначались для самых молодых, что "больше шокировало" общественное мнение, передает Le Figaro.

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По своему воздействию на организм, сигареты с различными вкусами никак не отличаются от обычных и все так же способствуют развитию рака и других заболеваний. Кроме того, курильщики сигарет с ментолом часто вдыхают дым более глубоко и дольше задерживают его в легких.

Решение о поэтапном запрете табачных изделий с характерным вкусом было принято еще в 2014 году директивой ЕС.

Правительство Испании с 20 мая приравнивает продажу ментоловых сигарет к серьезному преступлению, штраф до 10 тысяч евро.

Перед вступлением в силу европейского запрета производитель сигарет Philip Morris провел опрос и узнал, что около 220 тысяч человек в Британии, которых затрагивает новый закон, готовы бросить курить.

1 октября 2017 года продажу ментоловых сигарет полностью запретила Канада. Эксперты пришли к выводу, что запрет на ментоловые сигареты привел к тому, что спустя год после вступления закона в силу большое число людей отказалось от курения совсем или начало предпринимать активные попытки бросить. 63% людей, которые до этого ежедневно курили ментоловые сигареты, попытались бросить курить после принятия закона, а 24% удалось полностью отказаться от привычки.

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