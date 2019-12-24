Кабмин приравнял электронные сигареты к обычным

По словам Гончарука, должны быть ограничения на рекламу электронных сигарет и новейших табачных изделий, а также инициировал запрет курения таких сигарет в общественных местах

Кабинет министров инициировал изменения в законодательство, которое упорядочивает оборот электронных сигарет в Украине.

Об этом сообщил премьер-минстр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам", – рассказал он.

По его словам, оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с украинскими законами.

Кроме того, по словам Гончарука, должны быть ограничения на рекламу электронных сигарет и новейших табачных изделий, а также инициировал запрет курения таких сигарет в общественных местах.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно выяснилось, что у курильщиков биологический возраст оказался значительно выше настоящего.

Сан-Франциско первым в США запретило продажу электронных сигарет пока их влияние на здоровье человека не будет изучено.

Конгресс США принял закон, повышающий минимальный возраст покупки табачных изделий до 21 года.