В Камеруне умер пастор, заразившись коронавирусом от прихожан, которых "лечил" наложением рук

Пастор Франклин Ндифор из города Дуала заявлял, что коронавирус можно излечить наложением рук и практиковал это среди своей паствы. Однако он заразился и скончался за считанные дни. Об этом пишет News24.

Ндифор в 2018 году баллотировался в президенты Камеруна, однако проиграл на выборах и занялся пасторской деятельностью. С начала пандемии он устраивал массовые молитвенные собрания, утверждал, что может излечить COVID-19 наложением рук и не соблюдал никаких правил карантина.

Когда Ндифор заразился сам, то не вызывал врача до последнего. В итоге его мать позвонила в скорую, когда у пастора уже начались серьезные проблемы с дыханием. Медики ему ничем помочь не могли и Ндифор скончался.

Сторонники пастора объявили его пророком и в субботу, 16 мая, заблокировали вход в его дом, когда санитары пытались забрать тело покойного. Они все выходные пели и молились за воскрешение пастора. Сотрудники силовых структур использовали слезоточивый газ, чтобы проникнуть в дом и вынести тело.

Похоронили Ндифора перед его резиденцией. Дом - продезинфицировали, вся его семья под наблюдением, а прихожан настойчиво попросили обратиться в больницу и пройти тест на коронавирус.

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