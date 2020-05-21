В Камеруне умер пастор, заразившись коронавирусом от прихожан, которых "лечил" наложением рук

Мир
После смерти сторонники Франклина Ндифора объявили его пророком

Пастор Франклин Ндифор из города Дуала заявлял, что коронавирус можно излечить наложением рук и практиковал это среди своей паствы. Однако он заразился и скончался за считанные дни. Об этом пишет News24.

Ндифор в 2018 году баллотировался в президенты Камеруна, однако проиграл на выборах и занялся пасторской деятельностью. С начала пандемии он устраивал массовые молитвенные собрания, утверждал, что может излечить COVID-19 наложением рук и не соблюдал никаких правил карантина.

Когда Ндифор заразился сам, то не вызывал врача до последнего. В итоге его мать позвонила в скорую, когда у пастора уже начались серьезные проблемы с дыханием. Медики ему ничем помочь не могли и Ндифор скончался.

Сторонники пастора объявили его пророком и в субботу, 16 мая, заблокировали вход в его дом, когда санитары пытались забрать тело покойного. Они все выходные пели и молились за воскрешение пастора. Сотрудники силовых структур использовали слезоточивый газ, чтобы проникнуть в дом и вынести тело.

Похоронили Ндифора перед его резиденцией. Дом - продезинфицировали, вся его семья под наблюдением, а прихожан настойчиво попросили обратиться в больницу и пройти тест на коронавирус.

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