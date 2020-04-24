Президент Сирил Рамафоса постоянно промахивался мимо ушей

В неловкой ситуации оказался президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время обращения к гражданам 23 апреля из-за пандемии коронавируса. Он не смог надеть защитную маску. Прямой эфир шел на местном телеканале SABC News.

Все это происходило в прямом эфире, президент произнес речь в поддержку граждан ЮАР, которые, как и люди во всем мире борются с коронавирусом, а после ее завершения хотел надеть маску.

Но что-то пошло не так. Сирил Рамафоса промахивался мимо ушей, а потом и вовсе натянул маску на глаза. Сурдопереводчица все это время терпеливо ждала в правом нижнем углу экрана.

Наконец, президент справился, еще раз поблагодарил соотечественников и с достоинством удалился. Неизвестно, какой эффект произвела его речь, но эпизод с маской уже разошелся по Сети.

Как ранее писал Фокус:

Вначале марта Дональд Трамп оскандалился на встрече с представителями авиакомпаний и координатором по реагированию на распространение коронавируса Деборой Брикс. И когда последняя объясняла правила гигиены и как важно часто мыть руки, Трамп заявил, что не трогал свое лицо руками уже несколько недель. А журналисты выяснили, что Трамп постоянно трогал свое лицо, причем даже на вышеуказанной встрече.