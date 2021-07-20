В Великобритании создали свадебное платье из медицинских масок (фото)

Наряд, созданный дизайнером Томом Сильвервудом, не только знаменует снятие карантинных ограничений на проведение свадеб, но и показывает проблему загрязнения окружающей среды.

Свадебное платье, полностью сделанное из белых масок для лица, было представлено в ознаменование отмены ограничений на проведение свадеб в Великобритании в так называемый "день свободы", сообщает Hitched.

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На изготовление платья, заказанного торговой площадкой для планирования и организации свадеб Hitched, ушло 1500 переработанных масок для лица. Наряд, созданный дизайнером Томом Сильвервудом, представила модель Джемайма Хамбро. Девушка позировала в необычном платье на фоне собора Святого Павла в Лондоне.

Платье также наглядно демонстрирует проблему засорения окружающей среды. По информации Hitched, каждую неделю в Великобритании выбрасывается 100 миллионов одноразовых масок.

Великобритания сняла все ограничения на проведение свадеб, а Шотландия увеличила максимальное количество гостей на свадьбах до 200 человек.

"Мы очень рады, что с сегодняшнего дня свадьбы в Великобритании вернутся без юридических ограничений. С учетом того, что этим летом состоятся тысячи свадеб, пары теперь могут с нетерпением ждать открытия танцполов, фуршетов с напитками и фотографий, полных улыбающихся лиц после снятия ограничений", – заявила редактор журнала Hitched Сара Аллард.

Дизайнер Том Сильвервуд на своей странице в Instagram также поделился снимками платья, отметив, что очень гордится своей работой.

Напомним, на Неделе высокой моды в Париже были представлены самые необычные платья, которые, по мнению именитых модельеров, сделают свадьбу незабываемой.