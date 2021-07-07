Свадьба от-кутюр: лучшие подвенечные наряды Недели высокой моды в Париже (фото, видео)

Свадебные платья 2021 – это роскошь, легкость и объем, а также сочетание необычных фактур и сложный крой.

Неделя высокой моды в Париже задает тенденции свадебной моды на ближайший сезон. Самые знаменитые дома моды, среди прочего, представили свое видение того, как должна выглядеть невеста в платье от-кутюр. Dior, Balmain, Schiaparelli, Chanel, Giambattista Valli и другие бренды вывели на подиум невест, на которых были свадебные платья 2021, поражающие воображение: пенистые, украшенные перьями, оборками и совершенно фантастические.

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Например, Giambattista Valli, один из самых молодых модных домов Италии, предлагает девушкам, идущим под венец, примерить объемные платья из шифона, с тюлевой драпировкой, воздушными накидками. Нашлось в коллекции место и наряду, отделанному перьями, весьма актуальными в новом свадебном сезоне.

Еще один итальянский бренд Schiaparelli в рамках показа коллекции «Матадор» вывел на подиум невесту в платье с приталенным верхом и пышной юбкой, серебристым лифом и необычным акцентом на рукава, больше напоминающие мега-объемное болеро.

[ + – ] Свадебное платье-зефир от Schiaparelli Фото: Schiaparelli

Креативный директор французского модного дома Chanel Вирджини Виар при создании коллекции от-кутюр вдохновилась 1930-ми годами и сделала ее романтичной и женственной. Свадебное платье, которое демонстрировала дочь актрисы Энди Макдауэлл Маргарет Куэлли. Выйдя на подиум в сдержанном белом наряде, отражающем всю элегантность и женственность XIX века, без лишних деталей, и подходящей фате, наброшенной на контрастную шляпку, модель и актриса бросила в восхищенную публику букет полевых цветов.

Dior в этом свадебном сезоне тоже делает ставку на разнообразие, играя не только с фактурами, но и цветами, подходом к отделке, в которой присутствуют перья, шифон и струящиеся ткани, и где-то даже излишне подчеркнутым минимализмом.

Свадебное платье от Balenciaga – демонстрация того, как актуальна сейчас старая добрая классика. Подвенечный наряд бренда, представленный на Неделе высокой моды в Париже – не что иное как реплика знаменитого платья, созданного полвека назад Кристобалем Баленсиагой.

[ + – ] Свадебное платье от Balenciaga

Напомним, какие свадебные платья будут модными летом 2021 года.