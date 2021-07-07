Весілля від-кутюр: кращі весільні наряди Тижня високої моди в Парижі (фото, відео)

Весільні сукні 2021 — це розкіш, легкість та обсяг, а також поєднання незвичайних фактур і складний крій.

Тиждень високої моди в Парижі задає тенденції весільної моди на найближчий сезон. Найзнаменитіші будинки моди, серед іншого, представили своє бачення того, як повинна виглядати наречена в сукні від-кутюр. Dior, Balmain, Schiaparelli, Chanel, Giambattista Valli та інші бренди вивели на подіум наречених, на яких були весільні сукні 2021, що вражають уяву: пінисті, прикрашені пірʼям, оборками та абсолютно фантастичні.

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Наприклад, Giambattista Valli, один з наймолодших модних будинків Італії, пропонує дівчатам, які йдуть під вінець, приміряти обʼємні сукні з шифону, з тюлевим драпіруванням, повітряними накидками. Знайшлося в колекції місце і нарядам, обробленим пірʼям, дуже актуальним у новому весільному сезоні.

Ще один італійський бренд Schiaparelli в рамках показу колекції «Матадор» вивів на подіум наречену в сукні з приталеним верхом і пишною спідницею, сріблястим ліфом і незвичайним акцентом на рукава, що більше нагадують мега-обʼємне болеро.

[ + – ] Весільна сукня-зефір від Schiaparelli Фото: Schiaparelli

Креативна директорка французького модного будинку Chanel Вірджіні Віар при створенні колекції від-кутюр надихнулася 1930-ми роками і зробила її романтичною і жіночною. Весільна сукня, яку демонструвала дочка актриси Енді Макдауелл Маргарет Куеллі. Вийшовши на подіум у стриманому білому вбранні, що відбиває всю елегантність і жіночність XIX століття, без зайвих деталей, і придатній фаті, накинутій на контрастний капелюшок, модель і актриса кинула в піднесену публіку букет польових квітів.

Dior у цьому весільному сезоні теж робить ставку на різноманітність, граючи не тільки з фактурами, а й квітами, підходом до обробки, у якій є пірʼя, шифон і хвилясті тканини, і десь навіть надмірно підкресленим мінімалізмом.

Весільна сукня від Balenciaga — демонстрація того, як актуальна наразі стара добра класика. Вінчальний наряд бренду, представлений на Тижні високої моди в Парижі — не що інше як репліка знаменитої сукні, створеної півстоліття тому Крістобалем Баленсьяґою.

[ + – ] Весільна сукня від Balenciaga

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