Тренди літа 2021. Наймодніші весільні сукні сезону

Головними особливостями більшості весільних колекцій сезону стали верх бюст'є, глибокий виріз і відсутність будь-яких обмежень у виборі матеріалу, кольору і фасону.

Весільна мода — окрема гілка fasion-індустрії, і нові тенденції в ній цікаві не тільки потенційним нареченим, а й усім, хто любить красу і шик, що відрізняють колекції вінчальних нарядів. Фокус вирішив зібрати сукні, які наразі особливо актуальні.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Першу скрипку в цьому сезоні грає елегантність. Zuhair Murad, Elie Saab, Carolina Herrera, Jenny Packham, Vera Wang та інші модельєри роблять ставку на лаконічні фасони, мінімалістичний дизайн і ніжні хвилясті матеріали, часто прикрашені вишивкою і пірʼям.

Однак, найбільш трендові весільні образи — це не тільки класика. Наймодніші весільні наряди сезону відрізняються новизною в крої, кольорі і фасоні. На подіумах мелькали яскраві сукні червоного, фіолетового, жовтого кольорів, комбінезони та штанні костюми. Не менше уваги привертала і їхня смілива обробка.

Нічого зайвого, або Старий добрий мінімалізм

Почнемо нашу добірку з невиліковної класики. Незважаючи на те, що в цьому сезоні дизайнери експериментують з фасонами і матеріалами, змагаючись, хто зробить розкішніше і багатше, звичні силуети нікуди не поділася і, як і раніше, залишаються в тренді. Сукні-футляри, сукні в римському стилі і сукні зі спідницею-напівсонце з атласу, шовку, шифону та інших струмувальних тканин, що облягають фігуру, підкреслять вишуканий смак нареченої. Акцентом до такого вбрання може стати розшита мереживна фата, хоча образ не зіпсує і мінімалістичний букет квітів у волоссі або діадема.

Плаття з пишними спідницями

Багатошарові, з воланами з шифону, що нагадують зефір або ніжну хмару, такі сукні надають образу нареченої легкості, хоча здалеку і виглядають досить потужно. Пишність спідниці компенсується за рахунок ліфа, що облягає фігуру і найчастіше без зайвих витребеньок в обробці, оскільки всю увагу акцентує на собі низ.

Сукня — русалка

Такий фасон сукні, завдяки приталеному верху і розширенням від колін до низу спідниці дозволяє підкреслити ідеальну фігуру нареченої. Верх наряду найчастіше виконаний у вигляді бюстʼє, що теж є одним із трендів сезону, або ж це ліф на тонких бретелях з глибоким вирізом, оброблений мереживом і кристалами. Спідниці, як правило, пишні і багатошарові: з шифону та мережива, декоровані пірʼям. Сукня виглядає витончено, надаючи образу нареченої аристократичності.

Сукня з відкритою спиною

У колекціях багатьох дизайнерів у цьому сезоні представлені сукні, що відкривають спину. При ліфі, що прилягає, з мережива або прозорого шифону з вишивкою на спині наряд може мати бант або перехресні бретелі з мережива, роблячи силует витонченим і легким. Ще один варіант — прозора тканина, що повністю закриває спину, прикрашена по краях вишивкою.

Зазначимо, що плаття з відкритою спиною виглядає ефектно незалежно від того, яка спідниця. Воно однаково цікаве і при фасоні "русалка", і з пишною спідницею від талії, і якщо плаття облягає фігуру. Мереживна фата-шлейф завершить образ, і наречена в такому вбранні буде виглядати ніжно і зворушливо.

Різнокольорові сукні

Хто сказав, що весільна сукня має бути ідеально білою? У цьому сезоні дизайнери пропонують нареченим досить сміливі рішення. Це не тільки різноманітні пастельні тони суконь з багатошаровими спідницями, обробленими вишивкою та мереживом, а й яскравий акцент на класичних нарядах: квітковий принт, різнобарвна вишивка, стрічки та аксесуари. Цікаво виглядають на весільних нарядах контрасти (наприклад, чорний верх і білий низ), або чорна вишивка на білому ліфі і подолі вінчального плаття.

Весільні костюми та комбінезони

Від сезону до сезону весільна мода стає все більш сміливою, і чергове підтвердження цьому — штанні костюми та комбінезони в колекціях дизайнерів. Наприклад, бренд Carolina Herrera пропонує нареченим у знаменний день вбратися в костюми з укороченими штанами зі стрілками, сорочку з коміром-стійкою і завершити образ довгою мереживною фатою. Elie Saab, ще один визнаний геній весільної моди, показав весільні костюми в стилі 70-х, що складаються з мереживної блузи і білих широких штанів від стегна зі стрілкою. Образи доповнюють босоніжки або туфлі на шпильці, аксесуари з пірʼя і масивні блискучі прикраси.

Інші дизайнери також не відстають, пропонуючи комбінезони з атласу, шовку, з багатошаровими елементами, зі шлейфами, басками, а також верхом-бюстʼє або ліфом з розрізом.

Раніше ми розповідали про те, що в мережі зʼявилися рідкісні знімки з-за лаштунків королівських весіль, які раніше не показувалися широкій публіці.