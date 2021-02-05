За лаштунками королівського весілля: рідкісні фото з церемоній одруження монархів

Весільні фотографії представників королівських родин, зроблені не "за протоколом", говорять про почуття наречених набагато більше, ніж офіційні знімки.

Королівські весілля — це завжди події державного масштабу, на які з'їжджаються гості з багатьох країн, а за церемонією одруження стежать глядачі з усього світу. Фотографії торжества розлітаються по всьому світу, викликаючи непідробний інтерес у публіки.

Але є знімки, які монархи б хотіли зберегти подалі від сторонніх очей, оскільки на них зображені занадто особисті моменти: хвилювання, перша демонстрація весільного плаття, якісь ніжності між нареченим і нареченою, які вони не можуть дозволити собі перед публікою через високий статус. Однак саме вони красномовно говорять про справжні почуття пар.

Принц Гаррі і Меган Маркл

19 травня 2019 року, відзначивши першу річницю весілля, герцоги Сассекські Гаррі і Меган поділилися підбіркою фотографій у відео. На кадрах — не тільки офіційні моменти одруження, але і моменти, які передують торжеству. Наприклад, можна побачити, як Гаррі по сходах поспішає на церемонію, а Меган розділяє інтимний момент зі своєю матір'ю Дорією Рагланд.

[ + – ]

Принц Чарльз і Діана Спенсер

Діана вийшла заміж за принца Чарльза в соборі Святого Павла 29 липня 1981 року. Перш, ніж вона вирушила в Букінгемський палац на весільний прийом, її сфотографували в той момент, коли вона переконувала свою п'ятирічну подружку нареченої Клементину Хамбро не нервувати, а королева Єлизавета II стояла поруч.

Це торжество назвали "весіллям століття". За прямим ефіром на екранах телевізорів стежило, за оцінками експертів, близько 750 мільйонів чоловік по всьому світу. Після вінчання молодята вирушили до Букінгемського палацу, де пройшла весільна вечеря на 120 персон. У самій Великобританії цей день був оголошений національним святом. Весілля Діани і Чарльза стало найдорожчим весіллям в історії Великобританії. Воно обійшлося скарбниці в 2,859 мільйони фунтів стерлінгів.

[ + – ]

Шведська кронпринцеса Вікторія та принц Даніель

Сестра принца Карла Філіпа, спадкова принцеса Швеції Вікторія, вибрала в чоловіки простолюдину. 19 червня 2010 року спадкова принцеса Швеції Вікторія вийшла заміж за особистого фітнес-тренера Даніеля Вестлінга, якого любила давно. Вона навіть готова була відмовитися від домагань на корону, але її батьки проявили розуміння і дозволили цей шлюб.

Церемонію назвали "найбільшим королівським весіллям у Європі з тих пір, як принц Уельський одружився на леді Діані Спенсер у 1981 році". Церемонія одруження пройшла в Стокгольмі влітку 2010 року і зібрала величезну кількість гостей з усього світу, у тому числі представників найдавніших монарших будинків.

У день весілля чоловіку кронпринцеси було присвоєно титул принца і герцога Вестерготландського, що є чоловічою варіацією перства його дружини.

На 10-ту річницю весілля пара поділилася кількома зворушливими фото з весільної церемонії.

[ + – ]

Шведський принц Карл Філіп і принцеса Софія

На п'яту річницю свого шлюбу пара поділилася серією знімків з дня свого весілля, яке пройшло в Королівській каплиці Стокгольма 13 червня 2020 року. Спадкоємець престолу одружився на колишній офіціантці, моделі Софії Хеллквіст, яка стала принцесою незнатного походження за багатовікову історію королівського двору Швеції.

Офіційно принц Карл Філіп і Софія Хеллквіст почали зустрічатися 2010 року. Спочатку вибір принца не припав його батькам до душі, оскільки дівчина не була "блакитної крові", а Карл Філіп ще довго переконував свою матір Сільвію і батька Карла Густава в тому, що Софія — та сама дівчина, і тільки з нею він готовий зв'язати свою долю. У результаті він зумів переконати батьків, і розкішне весілля відбулося. Після церемонії Софія отримала титул Її Королівська Високість принцеса Софія, герцогиня Вермландська.

На знімках видно, як хвилюється принц перед одруженням, і як Софія робить Селфі зі своїм батьком.

[ + – ]

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк

12 жовтня 2018 року внучка королеви Єлизавети II, дочка герцога Йоркського, принцеса Євгенія вийшла заміж за коханого, бізнесмена Джека Бруксбенка. Церемонія одруження пройшла в каплиці Святого Георгія і стала другим за значимістю весіллям у цьому році після аналогічного торжества принца Гаррі і Меган Маркл.

Привітати молодих зібралися як представники британської аристократії, так і відомі особи світового шоу-бізнесу: наприклад, Роббі Вільямс з дружиною, Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс, Демі Мур і багато інших.

Після весілля чоловік принцеси не отримав ніякого титулу і залишився простолюдином.

У 2019 року в день батька, 16 червня, принцеса Євгенія поділилася в соцмережі «закулісним» весільним знімком. На фото зображений момент, коли принц Ендрю побачив доньку Євгенію в її весільній сукні, перш ніж він провів її проходом у Сент-Джеймсському палаці до її чоловіка Джека Бруксбенка.

[ + – ]

Нагадаємо: герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон показала, як можна вдало поєднувати теплі речі і виглядати при цьому ефектно.