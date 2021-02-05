За кулисами королевской свадьбы: редкие фото с церемоний бракосочетания монархов

Свадебные фотографии представителей королевских семей, сделанные не "по протоколу", говорят о чувствах брачующихся гораздо больше, чем официальные снимки.

Королевские свадьбы – это всегда события государственного масштаба, на которые съезжаются гости из многих стран, а за церемонией бракосочетания следят зрители по всему миру. Фотографии торжества разлетаются по всему миру, вызывая неподдельный интерес у публики.

Но есть снимки, которые монархи бы хотели сохранить подальше от посторонних глаз, поскольку на них запечатлены слишком личные моменты: волнение, первая демонстрация свадебного платья, какие-то нежности между женихом и невестой, которые они не могут позволить себе перед публикой в виду высокого статуса. Однако именно они красноречивее всего говорят об истинных чувствах пар.

Принц Гарри и Меган Маркл

19 мая 2019 года, отметив первую годовщину свадьбы герцоги Сассекские Гарри и Меган поделились подборкой фотографий в видео. На кадрах – не только официальные моменты бракосочетания, но и моменты, которые передовали торжеству. Например, можно увидеть, как Гарри по лестнице, спеша на церемонию, а Меган разделяет интимный момент со своей матерью Дорией Рагланд.

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Принц Чарльз и Диана Спенсер

Диана вышла замуж за принца Чарльза в соборе Святого Павла 29 июля 198а году. Прежде, чем она отправилась в Букингемский дворец на свадебный прием ее сфотографировали в тот момент, когда она убеждала свою пятилетнюю подружку невесты Клементину Хамбро не нервничать, а королева Елизавета II стояла рядом.

Это торжество назвали "свадьбой века". За прямым эфиром на экранах телевизоров следило, по оценкам экспертов, следили порядка 750 миллионов человек по всему миру. После венчания молодожёны направились в Букингемский дворец, где прошёл свадебный ужин на 120 персон. В самой Великобритании этот день был объявлен национальным праздником. Свадьба Дианы и Чарльза стала самой дорогой свадьбой в истории Великобритании. Она обошлась казне в 2,859 миллиона фунтов стерлингов.

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Шведская кронпринцесса Виктория и принц Даниэль

Сестра принца Карла Филиппа, наследная принцесса Швеции Виктория, выбрала в мужья простолюдина. 19 июня 2010 года наследная принцесса Швеции Виктория вышла замуж за личного фитнесс-тренера Даниэля Вестлинга, которого любила давно. Она даже готова была отказаться от притязаний на корону, но ее родители проявили понимание и разрешили этот брак.

Церемонию назвали "самой большой королевской свадьбой в Европе с тех пор, как принц Уэльский женился на леди Диане Спенсер в 1981 году". Церемония бракосочетания прошла в Стокгольме летом 2010 года и собрала огромное количество гостей со всего света, в том числе представителей древнейших монарших домов.

В день свадьбы супругу кронпринцессы был присвоен титул принца и герцога Вестерготландского, что является мужской вариацией пэрства его супруги.

На 10-ую годовщину свадьбы пара поделилась несколькими трогательными фото со свадебной церемонии.

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Шведский принц Карл Филипп и принцесса София

На пятую годовщину своего брака пара поделилась серией снимков со дня своей свадьбы, которая прошла в Королевской часовне Стокгольма 13 июня 2020 года. Наследник престола женился на бывшей официантке, модели Софии Хеллквист, которая стала принцессой незнатного происхождения за многовековую историю королевского двора Швеции.

Официально принц Карл Филипп и София Хеллквист начали встречаться 2010 года. Сначала выбор принца пришелся его родителям не по душе, поскольку девушка была не голубых кровей, а Карл Филипп еще долго убеждал свою мать Сильвию и отца Карла Густава в том, что София — та самая девушка, и только с ней он готов связать свою судьбу. В результате он сумел убедить родителей, и роскошная свадьба состоялась. После церемонии София получила титул Ее Королевское Высочество принцесса София, герцогиня Вермландская.

На снимках видно, как волнуется принц перед бракосочетанием, и как София делает селфи со своим отцом.

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Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк

12 октября 2018 года внучка королевы Елизаветы II, дочь герцога Йоркского принцесса Евгения вышла замуж за возлюбленного, бизнесмена Джека Бруксбэнка. Церемония бракосочетания прошла в часовне Святого Георгия и стала второй по значимости свадьбой в этом году после аналогичного торжества принца Гарри и Меган Маркл.

Поздравить молодых собрались как представители британской аристократии, так и известные лица мирового шоу-бизнеса: например, Робби Уильямс с супругой, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Деми Мур и многие другие.

После свадьбы муж принцессы не получил никакого титула и остался простолюдином.

В 2019 году в день отца, 16 июня, принцесса Евгения поделилась в соцсети «закулисным» свадебным снимком. На фото запечатлен момент, когда когда принц Эндрю увидел дочь Евгению в ее свадебном платье, прежде чем он провел ее по проходу в Сент-Джеймсском дворце к ее теперь мужу Джеку Бруксбэнку.

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Напомним, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон показала, как можно удачно сочетать теплые вещи и выглядеть при этом эффектно.