Тренды лета 2021. Самые модные свадебные платья сезона

Главными особенностями большинства свадебных коллекций сезона стали верх-бюстье, глубокий вырез и отсутствие каких-либо ограничений в выборе материала, цвета и фасона.

Свадебная мода – отдельная ветвь fasion-индустрии, и новые тенденции в ней интересны не только потенциальным невестам, но и всем, кто любит красоту и шик, отличающие коллекции подвенечных нарядов. Фокус решил собрать платья, которые сейчас особенно актуальны.

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Первую скрипку в этом сезоне играет элегантность. Zuhair Murad, Elie Saab, Carolina Herrera, Jenny Packham, Vera Wang и другие модельеры делают ставку на лаконичные фасоны, минималистичный дизайн и нежные струящиеся материалы, часто украшенные вышивкой и перьями.

Однако наиболее трендовые свадебные образы – это не только классика. Самые модные подвенечные наряды сезона отличаются новизной в покрое, цвете и фасоне. На подиумах мелькали яркие платья красного, фиолетового, желтого цветов, комбинезоны и брючные костюмы. Не меньше внимания привлекала и их смелая отделка.

Ничего лишнего, или Старый добрый минимализм

Начнем нашу подборку с непреходящей классики. Несмотря на то, что в этом сезоне дизайнеры экспериментируют с фасонами и материалами, состязаясь, кто сделает роскошнее и богаче, привычные силуэты никуда не делась и по-прежнему остаются в тренде. Платья-футляры, платья в римском стиле и платья с юбкой-полусолнце из атласа, шелка, шифона и других струящихся тканей, облегающие фигуру, подчеркнут изысканный вкус невесты. Акцентом к такому наряду может стать расшитая кружевная фата, хотя образ не испортит и минималистический букет цветов в волосах или диадема.

Платья с пышными юбками

Многослойные, с воланами из шифона, напоминающие зефир или нежное облако, такие платья придают образу невесты воздушность и легкость, хотя издалека и выглядят довольно массивно. Пышность юбки компенсируется за счет лифа, облегающего фигуру и зачастую без лишних изысков в отделке, поскольку все внимание акцентирует на себе низ.

Платье – русалка

Такой фасон платья, благодаря приталенному верху и расширяющейся от колен к низу юбке позволяет подчеркнуть идеальную фигуру невесты. Верх наряда чаще всего выполнен в виде бюстье, что тоже является одним из трендов сезона, либо же это лиф на тонких бретелях с глубоким вырезом, отделаннный кружевом и кристаллами. Юбки, как правило, пышные и многослойные: из шифона и кружева, декорированные перьями. Платье смотрится изящно и утонченно, придавая образу невесты аристократичность.

Платье с открытой спиной

В коллекциях многих дизайнеров в этом сезоне представлены платья, открывающие спину. При приталенном лифе из кружева или прозрачного шифона с вышивкой на спине наряд может иметь бант или перекрестные бретели из кружева, делая силуэт утонченным и легким. Еще один вариант – прозрачная ткань, полностью закрывающая спину, украшенная по краям вышивкой.

Отметим, что платье с открытой спиной смотрится эффектно независимо от того, какая юбка. Оно одинаково интересно и при фасоне "русалка", и с пышной юбкой от талии, и если платье облегает фигуру. Кружевная фата-шлейф завершит образ, и невеста в таком наряде будет выглядеть нежно и трогательно.

Разноцветные платья

Кто сказал, что свадебное платье должно быть идеально белым? В этом сезоне дизайнеры предлагают невестам довольно смелые решения. Это не только разнообразные пастельные тона платьев с многослойными юбками, отделанными вышивкой и кружевом, но и яркий акцент на классических нарядах: цветочный принт, разноцветная вышивка, ленты и аксессуары. Интересно смотрятся на свадебных нарядах контрасты (например, черный верх и белый низ), или черная вышивка на белоснежном лифе и подоле подвенечного платья.

Свадебные костюмы и комбинезоны

От сезона к сезону свадебная мода становится все более смелой, и очередное подтверждение этому – брючные костюмы и комбинезоны в коллекциях дизайнеров. Например, бренд Carolina Herrera предлагает невестам в знаменательный день нарядиться в костюмы с укороченными брюками со стрелками, рубашку с воротником-стойкой и завершить образ длинной кружевной фатой. Elie Saab, еще один признанный гений свадебной моды, показал свадебные костюмы в стиле 70-ых, состоящих из кружевной блузы и белых широких брюк от бедра со стрелкой. Образы дополняют босоножки или туфли на шпильке, аксессуары из перьев и массивные блестящие украшения.

Другие дизайнеры также не отстают, предлагая комбинезоны из атласа, шелка, с многослойными элементами, со шлейфами, басками, а также верхом-бюстье либо лифом с разрезом.

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