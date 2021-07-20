У Великобританії створили весільну сукню з медичних масок (фото)

Наряд, створений дизайнером Томом Сільвервудом, не тільки знаменує зняття карантинних обмежень на проведення весіль, а й показує проблему забруднення навколишнього середовища.

Весільна сукня, повністю зроблена з білих масок для обличчя, була представлена в ознаменування скасування обмежень на проведення весіль у Великобританії в так званий "день свободи", повідомляє Hitched.

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На виготовлення сукні, замовленої торговим майданчиком для планування та організації весіль Hitched, витратили 1 500 перероблених масок для обличчя. Наряд, створений дизайнером Томом Сільвервудом, представила модель Джемайма Хамбро. Дівчина позувала в незвичайній сукні на тлі собору Святого Павла в Лондоні.

Сукня також наочно демонструє проблему засмічення навколишнього середовища. За інформацією Hitched, щотижня у Великобританії викидається 100 мільйонів одноразових масок.

Великобританія зняла всі обмеження на проведення весіль, а Шотландія збільшила максимальну кількість гостей на весіллях до 200 осіб.

"Ми дуже раді, що із сьогоднішнього дня весілля у Великобританії повернуться без юридичних обмежень. З урахуванням того, що цього літа відбудуться тисячі весіль, пари тепер можуть з нетерпінням чекати відкриття танцполів, фуршетів із напоями і фотографій, повних усміхнених облич після зняття обмежень", — заявила редакторка журналу Hitched Сара Аллард.

Дизайнер Том Сільвервуд на своїй сторінці в Instagram також поділився знімками сукні, зазначивши, що дуже пишається своєю роботою.

Нагадаємо, на Тижні високої моди в Парижі були представлені найбільш незвичайні сукні, які, на думку іменитих модельєрів, зроблять весілля незабутнім.