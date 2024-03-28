"Пенсию через нюдсы": телеграм-канал ПФУ озадачил "взрослой" фотографией (фото)

Обнародование фото ягодиц руководство Пенсионного фонда назвало попыткой дискредитации, поскольку их учреждение заслуживает более креативного подхода.

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В ночь на 28 марта официальный телеграмм-канал Пенсионного фонда Украины в ленте опубликовал фотографию женских ягодиц. Пикантное фото озадачило подписчиков и взорвало соцсеть. Об этом стало известно благодаря распространению соответствующего скрина в украинских пабликах.

Фотографию админ телеграм-канала впоследствии удалил, но пробыла она длительное время, а тем временем украинцы успели ее полайкать и прокомментировать.

Скрин "клубничного" поста Пенсионного фонда Украины разлетелся в сети.

Украинцы отнеслись с юмором и пониманием к ошибке СММщика ПФУ и пошутили по этому поводу.

"Анонс онлайн-чата для пенсионеров?", "Что, теперь пенсию через нюдсы выдают?", — пошутили пользователи в комментариях.

В ПФУ заявили, что фото не их, а появление неизвестных ягодиц в своем телеграм-канале назвали "попыткой дискредитации ПФУ".

"Сегодня была попытка дискредитировать работу Пенсионного фонда Украины через канал в Telegram. Попытку вряд ли можно назвать удачной, по крайней мере деятельность Пенсионного фонда заслуживает более креативного подхода. Просим не искать в сообщении, которое распространяется представителями отдельных медиа, скрытых смыслов", — написали в ПФУ.

Следует отметить, что неожиданная "фишка" ССМника ПФУ сработала на рейтинги, и количество подписчиков телеграм-канала выросло за полдня более чем на тысячу пользователей.

Напомним, что ведущая новостей показала средний палец, потому что не знала, что идет прямой эфире. 46-летняя журналистка уже отреагировала на курьезный инцидент. Она извинилась и объяснила, как это случилось.