Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вышел в море после вспышки коронавируса

Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт", на борту которого в конце марта произошла вспышка коронавируса, вышел в море. Об этом сообщает CNN.

Авианосец покинул базу Гуам, где находился несколько недель, и вышел в Филиппинское море для проведения квалификации. При этом, более 600 членов экипажа судна по-прежнему находятся на изоляции.

"После очистки всего корабля от носа до кормы соответствующее количество членов экипажа, необходимое для эксплуатации судна, вернулось с карантина после прохождения строгих критериев возвращения к работе", – сообщили ВМС США.

Перед выходом в море на авианосце в порту проводились учения, чтобы определить оперативную готовность корабля выполнять боевые задачи.

"Несмотря на то, что в изоляции по-прежнему находятся 600 моряков, корабль может выйти в море, поскольку есть достаточное количество здоровых членов экипажа, чтобы выполнять важные функции на борту", – говорится в сообщении.

Как пишет издание, 14 моряков, которые ранее были выписаны из госпиталя и вернулись на корабль, вновь сдали положительный тест на коронавирус. Члены медицинской команды на судне сообщили, что решили вновь протестировать моряков из-за жалоб на нетипичные боли в теле. Несмотря на положительные тесты, медики считают, что моряки не являются переносчиками инфекции.

"Люди могут иметь симптомы болезни достаточно длительное время. Но учитывая медицинские показатели, они (моряки) не являются разносчиками инфекции", – сказал член медицинской команды судна.

Отметим, что на корабле насчитывается почти 4 900 членов экипажа, коронавирус обнаружили у более 1 000 из них. После выявления вспышки около 4 000 моряков были эвакуированы с корабля на Гуам. Один член экипажа умер.

События вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт" начали стремительно развиваться после того, как капитан военного корабля Брэт Крозьер обратился с официальным письмом к командованию ВМС США о принятии срочных мер по изоляции экипажа. На тот момент коронавирус был обнаружен у более ста военных моряков.

Бывший офицер ВМС США и советник министра обороны в администрации Рональда Рейгана Лоуренс Корб назвал письмо Крозьера необычным шагом, который доказывает, что капитан волновался за свой экипаж больше, чем за перспективы стать адмиралом.

Исполняющий в то время обязанности министра ВМС США Джон Модли, напротив, заявил, что Крозьер проявил "недальновидность", отправив письмо по открытым каналам, и, тем самым, не обеспечив конфиденциальность послания.

В итоге, капитан авианосца "Теодор Рузвельт" Бретт Крозьер был освобожден от должности. Позже, глава Пентагона Марк Эспер принял отставку и у исполняющего обязанности министра ВМС Томаса Модли, который решил уйти со своего поста после резких высказываний в адрес Крозьера.

Как ранее сообщал Фокус:

Исполняющим обязанности министра ВМС США назначили заместителя министра сухопутных войск Джеймса Макферсона.