Капитана авианосца США уволили за "карантинную недальновидность"

Командование наказало капитана за то, что информация о заболеваниях на корабле стала широко известной

Капитан авианосца "Теодор Рузвельт" Бретт Крозьер, попросивший у Пентагона помощи в борьбе с COVID-19 на борту корабля, освобожден от должности. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности министра ВМС Джон Модли. По его словам, Крозьер проявил "недальновидность", отправив письмо по открытым каналам, указав в качестве получателей нескольких человек и тем самым не обеспечив конфиденциальность послания.

По словам Модли, публикация письма принесла и членам экипажа, и всем ВМС США больше вреда, чем пользы.

Выступивший на том же брифинге адмирал Майкл Глиди, являющийся профессиональным главой ВМС США, отметил, что капитан Крозьер "потерял доверие министра Модли". По словам адмирала, начато расследование обстоятельств всего, что происходило на борту авианосца "Теодор Рузвельт" в связи с эпидемией и утечкой письма.

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31 марта газета San Francisco Chronicle сообщила о письме капитана находящегося у берегов Гуама авианосца "Теодор Рузвельт". В нем Крозиер, обращаясь к руководству, просил разрешения и содействия в размещении всего экипажа корабля (около 5 тысяч человек) на берегу. По словам капитана, 24 марта на борту авианосца были выявлены первые случаи заражения COVID-19. За неделю их число выросло до 100. За это время на берег было перемещено несколько матросов с симптомами, напоминающими коронавирус. Остальным предписали соблюдать 14-дневный карантин с изоляцией на борту.

Отмечая, что на борту невозможно обеспечить изоляцию заразившихся, а также то, что все члены экипажа уже контактировали с болеющими, капитан попросил "как можно скорее" предоставить карантинные помещения на берегу почти для всего экипажа.

Модли 1 апреля дал интервью CNN, которое стало публичным ответом на письмо и на сообщения в СМИ, что командование не хочет помогать морякам. "На самом деле мы уже неделю работаем над тем, чтобы снять матросов с корабля и разместить на Гуаме. Проблема в том, что на острове сейчас недостаточно коек. Мы ведем переговоры с местными властями о выделении номеров в отелях или создании палаточных лагерей", – пояснил он и добавил, что уже около 1000 матросов находятся на берегу на карантине и никто пока не госпитализирован.

Согласно планам командования, которые совпадают с предложениями Крознера, на берег будут отправлены 90% экипажа. Остальные останутся на борту для поддержания порядка и проведения необходимой санитарной обработки.

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