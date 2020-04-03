В Италии от коронавируса умерли 73 врача
2020-04-03 18:32:00
Большое количество заражений среди медицинских работников вызвано нехваткой надёжных средств индивидуальной защиты
В Италии жертвами коронавируса стали 73 медицинских работника. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на Федерацию врачей страны FNOMCEO.
"Количество погибших в результате коронавируса среди врачей выросло до 73, после смерти сегодня еще двух врачей", – говорится в сообщении.
Речь идет о кардиологе Рикардо Парисе и домашнем враче Доминике Мусафири.
Также сообщается, что всего коронавирусом в Италии инфицированы более 10 тысяч медицинских работников. Среди них 20% составляют врачи, а 52% медицинские сестры и братья. Многие из них находятся в реанимационных отделениях.
Отмечается, что большое количество заражений среди врачей вызвано нехваткой надёжных средств индивидуальной защиты.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии. Бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией коронавируса и обмена опытом.
- Глава Службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что вспышка коронавируса в Италии достигла пика.