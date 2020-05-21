В США заболела COVID-19 женщина, которая 19 лет принимала гидроксихлорохин

Жительница американского штата Висконсин принимала гидроксихлорохин в течение 19 лет, но все равно заразилась COVID-19. Об этом сообщает Newsweek.

Ким, которая просила не разглашать ее фамилию, в течение 19 лет принимала гидроксихлорохин от волчанки. Препарат уже долгое время одобрен для лечения волчанки, ревматоидного артрита и малярии, но официально не был одобрен для лечения и профилактики COVID-19. В некоторых больницах препарат используется экспериментально для лечения коронавируса.

"Когда мне поставили диагноз, я подумала, что это мой смертный приговор. Я сказала: "Я умру", но "Как я могу заболеть? Как? Я на гидроксихлорохине. А мне ответили: "Ну, никто никогда не говорил, что это излечит или поможет в профилактике", и это определенно не так", – говорит Ким.

Она также рассказала, что верила президенту США Дональду Трампу, который называл препарат эффективным против коронавируса, хотя многие медицинские эксперты называли такие данные преждевременными.

В середине апреля, после похода в продуктовый магазин, у Ким появились первые симптомы болезни.

"Слабость во всем, кашель, лихорадка. Температура была очень высокой. После все пошло под откос, и я не смогла дышать", – заявила Ким.

После того, как курс антибиотиков, назначенных ее лечащим врачом, не помог, Ким отправилась в отделение неотложной помощи, где обнаружили, что у пациентки опасно низкий уровень насыщения кислородом.

В больнице Ким протестировали на коронавирус и тест оказался положительным, после чего пациентка получала кислород и донорскую кровь. Ее выписали из больницы через неделю, но ей все еще нужна кислородная поддержка в домашних условиях.

"Вы вообще не можете обезопасить себя, принимая это лекарство. (Гидроксихлорохин, – ред.) ничего не предотвратит. Вы все равно можете заболеть коронавирусом. Меня сводит с ума то, что Трамп думает, что из этого что-то выйдет и говорит миру об этом", – подытожила Ким.

В это же время, после долгих попыток разрекламировать препарат, Трамп пообещал, что прекратит прием гидроксихлорохина. Два дня назад Трамп признался, что принимает этот препарат полторы недели по одной таблетке в день вместе с "начальной дозой" антибиотика азитромицин.

Гидроксихлорохин и хлорохин также были утверждены Министерством здравоохранения Украины в протоколе лечения коронавируса.

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