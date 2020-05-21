"Хуже, чем COVID-19". На Индию и Бангладеш обрушился суперциклон, погибли 84 человека

Мощный шторм "Амфан" разрушил города в Индии и Бангладеш, забрав жизни 84 человек. Об этом сообщает ВВС.

Основной удар шторма пришелся на прибрежные районы с сильным ветром и дождем. Тысячи деревьев были выкорчеваны, оборваны линии электропередач и разрушены дома. В индийском городе Калькутта большинство дорог оказались под водой, а 14 млн человек без электричества. Сейчас же "Амфан" ослабевает, двигаясь на север в Бутан.

Шторм был первым суперциклоном, образовавшимся в Бенгальском заливе с 1999 года. Несмотря на то, что сила шторма ослабла к моменту удара, он классифицировался как очень сильный циклон.

Первый удар шторма пришелся по Сундарбан, самому большому манговому леса на Земле, который находится на границе между Индией и Бангладеш. В регионе проживают около 4 млн человек. Затем шторм направился на север и северо-восток в направлении Калькутты.

Самые сильные удары пришлись по индийским штатам Западная Бенгалия и Орисса, а также районам на юго-западе Бангладеш. Там порывы ветра достигали 185 км/ч.

Как минимум 72 человека погибли в штате Западная Бенгалия, в то время как в Бангладеш было подтверждено 12 смертей.

Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи заявила, что разрушения Калькутте, столице штата, оказались "большей катастрофой, чем COVID-19".

"Район за районом были разрушены. Сегодня мы столкнулись с ситуацией, напоминающей войну", – говорит Банерджи.

Кроме этого, карантинные ограничения из-за COVID-19 препятствуют оказанию экстренной помощи пострадавшим от шторма. Также коронавирусные меры затруднили массовую эвакуацию, поскольку временные приюты не могли использоваться на полную мощность.

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