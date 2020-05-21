В ЮАР младенец скончался от коронавируса на второй день после рождения
В Южно-Африканской республике скончался от коронавирусной инфекции новорожденный ребенок.
Об этом заявило правительство страны, передает CNN.
Согласно заявлению министерства здравоохранения, ребенок родился недоношенным, у него были проблемы с легкими, и его пришлось ставить на аппарат ИВЛ.
"У матери был положительный результат на COVID-19, и впоследствии у ребенка также положительный результат на COVID-19. Важно не забывать, что у ребенка состояние недоношенности", – сказал он.
Согласно данным министерства, ребенок является одним из 27 случаев смерти от коронавируса в стране за сутки.
В ЮАР насчитывается более 18 тысяч случаев коронавирусной болезни – самое большое количество в Африке.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в стране принята пятиуровневая система оповещения для реагирования на пандемию, которая позволит некоторым секторам экономики возобновить деятельность.
Правительство планирует вновь открыть школы 1 июня.
Как ранее сообщал Фокус:
- На Филиппинах от коронавируса умер ребенок, который родился 29 дней назад, став самой молодой жертвой COVID-19.
- В роддоме в городе Тимишоара на западе Румынии у десяти младенцев обнаружили коронавирус, хотя анализы, которые сдали матери этих детей, показали отрицательные результаты.