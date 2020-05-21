В ЮАР младенец скончался от коронавируса на второй день после рождения

В Южно-Африканской республике скончался от коронавирусной инфекции новорожденный ребенок.

Об этом заявило правительство страны, передает CNN.

Согласно заявлению министерства здравоохранения, ребенок родился недоношенным, у него были проблемы с легкими, и его пришлось ставить на аппарат ИВЛ.

"У матери был положительный результат на COVID-19, и впоследствии у ребенка также положительный результат на COVID-19. Важно не забывать, что у ребенка состояние недоношенности", – сказал он.

Согласно данным министерства, ребенок является одним из 27 случаев смерти от коронавируса в стране за сутки.

В ЮАР насчитывается более 18 тысяч случаев коронавирусной болезни – самое большое количество в Африке.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в стране принята пятиуровневая система оповещения для реагирования на пандемию, которая позволит некоторым секторам экономики возобновить деятельность.

Правительство планирует вновь открыть школы 1 июня.

Как ранее сообщал Фокус: