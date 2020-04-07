В Румынии зафиксирована вспышка коронавируса среди младенцев
2020-04-07 17:16:00
Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару приказал провести расследование
В роддоме в городе Тимишоара на западе Румынии у десяти младенцев обнаружили коронавирус, хотя анализы, которые сдали матери этих детей, показали отрицательные результаты.
Об этом сообщает Romaina Insider.
У 49 матерей и их детей были взяты пробы 1 апреля, а лаборатория проводила тесты 5 и 6 апреля. Но с 2 до 4 апреля были выписаны девять матерей с зараженными коронавирусом детьми, одна женщина с ребенком остается в больнице.
Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару приказал провести расследовани, изолировать выписаных матерей с детьми и взять у них повторные тесты.
Ранее в родильном доме был обнаружен коронавирус у 25 пациентов и медработников.
Как ранее сообщал Фокус:
- 26 февраля в Румынии жители региона Арджеш вышли на протест с вилами и топорами против размещения в местном пансионате на карантин людей зараженных коронавирусом.