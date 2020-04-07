В Румынии зафиксирована вспышка коронавируса среди младенцев

Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару приказал провести расследование

В роддоме в городе Тимишоара на западе Румынии у десяти младенцев обнаружили коронавирус, хотя анализы, которые сдали матери этих детей, показали отрицательные результаты.

Об этом сообщает Romaina Insider.

У 49 матерей и их детей были взяты пробы 1 апреля, а лаборатория проводила тесты 5 и 6 апреля. Но с 2 до 4 апреля были выписаны девять матерей с зараженными коронавирусом детьми, одна женщина с ребенком остается в больнице.

Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару приказал провести расследовани, изолировать выписаных матерей с детьми и взять у них повторные тесты.

Ранее в родильном доме был обнаружен коронавирус у 25 пациентов и медработников.

Как ранее сообщал Фокус:

25 февраля первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии.