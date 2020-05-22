Статистика коронавируса в мире на 22 мая: количество инфицированных превысило 5 млн человек

По состоянию на утро 22 мая, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 5 102 424 человека, из которых 332 924 скончались и 1 948 739 выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Лидерами по заболеваемости остаются США – 1 577 287 случаев заражения. Второй страной по числу зараженных является Россия – 317 554 человека. За ней следуют Бразилия – 310 087, Великобритания – 252 246, Испания – 233 037.

По количеству умерших также лидируют США, всего от болезни там скончались 94 102 человека. В Великобритании умерло 36 124 пациента с коронавирусом, в Италии – 32 486, во Франции – 28 218, в Испании – 27 940.

Согласно данным Worldometer, за последние сутки больше всего новых заражений диагностировали в США – 28 179. Вслед идет Бразилия – 17, 564. В России подтверждено 8 849 новых случаев заражения.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 21 мая, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 4 996 634 человек, из которых 328 120 скончались и 1 897 466 выздоровели.