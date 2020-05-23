В Московском зоопарке умер "крокодил Гитлера"

В Московском зоопарке умер крокодил по имени Сатурн, которого называли "крокодилом Гитлера". Он там проживал с 1946 года, ему было 84 года, и он умер от старости. Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

Сатурн появился на свет в 1936 году и вскоре был помещен в Берлинский зоопарк. В ноябре 1943 года, во время одной из бомбардировок Берлина союзниками, крокодил сбежал из зоопарка, и долгое время прятался в подвалах и канализациях.

"Многие его товарищи быстро погибли, но он не сдавался. Прятался в подвалах, темных углах, канализации", – говорится на сайте Московского зоопарка.

В 1946 году его обнаружили британские солдаты и передали СССР. В июле того же года Сатурн приобрел новое место жительства в Московском зоопарке.

Однако другая легенда гласит, что в Германии крокодил жил не в зоопарке, а в личном вольере Гитлера, хотя никаких доказательств этому нет.

"В те же годы в столице Германии находился Гитлер. Он периодически заходил посмотреть в Берлинский зоопарк на животных – в том числе на Сатурна. Их связь на этом заканчивается", – сообщали в Московском зоопарке.

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