Зонтики и слезоточивый газ: в Гонконге возобновились массовые протесты

24 мая в Гонконге возобновились многотысячные антиправительственные протесты. Поводом для них стали планы Пекина принять закон о национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщает Reuters.

Документ вынесли на рассмотрение Всекитайским собранием народных представителей в Пекине законопроекта о национальной безопасности в Гонконге. Новое законодательство будет запрещать призывы к независимости, иностранное вмешательство и все действия, направленные на свержение центрального правительства. Оппозиция в Гонконге считает, что его принятие противоречит формуле "одна страна - две системы" и нарушает автономию района.

Несогласные с планами центрального правительства собрались в районе Козуэй-бэй. Демонстранты скандировали "Освободите Гонконг", "Боритесь за свободу", "Независимость Гонконга – единственный выход". Многие из них держали в руках зонтики, которые еще с "революции зонтиков" 2014 года стали символом сопротивления пекинскому правительству в городе.

Однако полиция разогнала протестующих, используя при этом слезоточивый газ. При этом несколько человек были задержаны. Свои действия правоохранители объяснили запретом на массовые собрания свыше 8 человек из-за пандемии коронавируса.

Полиция поднимает флаг с требованием разойтись

Протестующие в свою очередь пытались строить баррикады и бросали в полицейских подручные средства, однако в итоге их разогнали.

Как ранее сообщал Фокус:

Магазин Гонконга начал продавать мороженое со вкусом слезоточивого газа (основным ингредиентом является черный перец). Десерт выпустили как напоминание о снарядах, выпущенных полицией на улицах Гонконга во время протестов в прошлом году.