Вкус протеста. В Гонконге продают мороженое со вкусом слезоточивого газа
2020-05-15 20:39:00
Основным ингредиентом является черный перец
Магазин Гонконга начал продавать мороженое со вкусом слезоточивого газа.
Об этом сообщает Accociated Press.
Основным ингредиентом является черный перец. Мороженное выпустили как напоминание о снарядах, выпущенных полицией на улицах Гонконга во время протестов в прошлом году.
"На вкус это как слезоточивый газ. Поначалу трудно дышать, и он очень острый и раздражающий. Это заставляет меня сразу пить много воды. Я думаю, что это воспоминание, которое напоминает мне о том, как я чувствовала боль во время протестов, и что я не должна забывать", – рассказала покупательница Анита Вонг, которая принимала участие в акциях протеста.
Вкус мороженного является признаком поддержки протестующих, говорит владелец магазина, который попросил не называть свое имя, опасаясь преследований.
Мужчина пытается восстановить свою прибыль во время пандемии коронавируса.
При цене около 5 долларов порция мороженого со слезоточивым газом стала хитом. До постановления о социальном дистанцировании от вспышки коронавируса владелец магазина сказал, что он продает 20-30 порций в день.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 сентября глава Гонконга заявила, что отзывает законопроект, спровоцировавший протесты. Кэрри Лэм заявила, что законопроект об экстрадиции будет полностью отозван.
- Но демонстрации не прекратились. Протестующие в Гонконге попросили Трампа "освободить" город. Во время митинга жители Гонконга просили американских сенаторов принять "Гонконгский закон о правах человека и демократии".
- 1 октября в День основания КНР, в Гонконге снова начались масштабные столкновения демонстрантов с полицией, в результате которых был подстрелен 18-летний протестующий. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
- 16 октября Палата представителей США приняла "Гонконгский закон о демократии". Китай высказал "сильное возмущение" по поводу принятия документа.
- 23 октября власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции. Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект.