Вкус протеста. В Гонконге продают мороженое со вкусом слезоточивого газа

Основным ингредиентом является черный перец

Магазин Гонконга начал продавать мороженое со вкусом слезоточивого газа.

Об этом сообщает Accociated Press.

Основным ингредиентом является черный перец. Мороженное выпустили как напоминание о снарядах, выпущенных полицией на улицах Гонконга во время протестов в прошлом году.

"На вкус это как слезоточивый газ. Поначалу трудно дышать, и он очень острый и раздражающий. Это заставляет меня сразу пить много воды. Я думаю, что это воспоминание, которое напоминает мне о том, как я чувствовала боль во время протестов, и что я не должна забывать", – рассказала покупательница Анита Вонг, которая принимала участие в акциях протеста.

Вкус мороженного является признаком поддержки протестующих, говорит владелец магазина, который попросил не называть свое имя, опасаясь преследований.

Мужчина пытается восстановить свою прибыль во время пандемии коронавируса.

При цене около 5 долларов порция мороженого со слезоточивым газом стала хитом. До постановления о социальном дистанцировании от вспышки коронавируса владелец магазина сказал, что он продает 20-30 порций в день.

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