The New York Times на первой полосе поименно перечислила тысячу жертв коронавируса
Американская газета The New York Times в воскресенье, 24 мая, в своем свежем выпуске посвятила первую полосу жертвам коронавируса, опубликовав пофамильный список тысячи погибших в США. Об этом сообщается на сайте NYT.
Печатная версия издания вышла под заголовком: "Число жертв приближается к 100 000, бесчисленные потери".
"Это не просто имена в списке, они были одними из нас", - говорится в подзаголовке публикации.
На первой полосе опубликовали имена тысячи жертва коронавируса, с короткими некрологами о них (возраст, место жительства, род занятий). Список продолжается на 22 странице.
"Когда страна приближается к мрачной отметке в 100 тыс. смертей из-за вируса, New York Times изучила некрологи и сообщения о смерти людей. Эта тысяча человек - только один процент из списка умерших", - говорится в публикации.
Напомним, США занимают первое место в мире по количеству зараженных и летальных случаев от коронавируса. По данным Университета Джона Хопкинса по состоянию на 24 мая всего заразились 1,6 млн человек, более 97 тыс. из них умерли.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп признался, что для профилактики коронавируса принимал препарат от малярии гидроксихлорохин по одной таблетке в день вместе с "начальной дозой" антибиотика азитромицин. После критики глава Белого дома отказался от приема препарата.
- Ученые обнаружили, что пациенты, госпитализированные с COVID-19, которые принимают гидроксихлорохин, подвергаются более высокому риску возникновения проблем с сердцем и даже могут с большей вероятностью умереть, чем те, кто не получает такого лечения.