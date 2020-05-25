Во время прямого эфира с премьером Новой Зеландии произошло землетрясение

В Новой Зеландии во время телевизионного интервью премьер-министра Джасинды Ардерн произошло землетрясение.

Об этом сообщает The Guardian.

"У нас здесь небольшое землетрясение", – сказала она во время эфира.

"Довольно приличная встряска...если вы видите, что что-то движется позади меня. Улей (Одно из зданий парламентского комплекса в Веллингтоне, – ред.) трясет очень сильно", – добавила Ардерн.

Землетрясение силой 5,9 балла произошло в 30 км к северо-западу от Левина, города примерно в часе езды к северу от столицы страны – Веллингтона, на глубине 37 км, согласно данным сейсмологического агентства Новой Зеландии. Землетрясение продолжалось около 15 секунд и ощущалось десятками тысяч новозеландцев.

Информации о повреждениях или пострадавших не поступало.

Новая Зеландия находится в сейсмически активной области, которая называется "Тихоокеанское кольцо", дуге вулканов и океанических окопов протяженностью 40 тысяч км, опоясывающих большую часть Тихого океана.

В 2010 и 2011 годах два крупных землетрясения разрушили южный остров Крайстчерч, в результате чего погибло 185 человек.

Как ранее писал Фокус:

В начале года на востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погиб 21 человек. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) заявило, что в районе Сивридже, провинции Элазыг в 20:55 было зафиксировано землетрясение силой 6,8 балла. Землетрясение произошло на глубине 6,75 км.