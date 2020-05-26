В Ухане за десять дней сделали 6,7 млн тестов на коронавирус

В период с 14 по 23 мая в китайском городе Ухань было проведено 6 миллионов 574 тысячи 93 теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. Всего в городе проживает около 11 млн человек. Об этом сообщает Синьхуа.

22 мая было зарегистрировано наибольшее количество тестов - 1 млн 470 тыс.

При этом в агентство не сообщили, были ли выявлены в результате тестирования новые инфицированные. При этом, по данным Госкомитета по вопросам здарвоохранения КНР, за минувшие сутки в Китае обнаружили семь новых случаев заражения коронавирусом, а также 29 бессимптомных больных.

Комитет города по делам здравоохранения заявил, что приоритет будет отдаваться жилым комплексам, где ранее выявлялись случаи коронавируса, а также старым и густонаселенным зданиям.

Издание сообщило, что жители в масках стояли в длинных очередях, сохраняя при этом дистанцию по проведению тестов в микрорайонах и общественных местах.

Напомним, вспышка новой инфекции началась именно в Ухане в конце прошлого года. 24 января этого года Ухань и еще 12 китайских городов были закрыты на жесткий карантин. 8 апреля в Ухане ослабили карантинные меры и сняли запрет на выезд. В конце апреля в больницах Уханя не осталось пациентов с COVID-19. В начале мая власти КНР решили проверить всех жителей города на коронавирус.

Как ранее сообщал Фокус:

Главный научный советник Китая по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань заявил, что у Китая были проблемы с прозрачностью данных о коронавирусе в первые дни эпидемии.