Три брата в Боливии дали укусить себя черной вдове, чтобы стать супергероями

В Боливии трех мальчиков госпитализировали после того, как их ужалила черная вдова — один их самых ядовитых пауков в мире. Они считали, что после укуса, они превратятся в Человека-паука.

Об этом сообщает Telemundo.

Братьям по 8, 10 и 12 лет, и они живут в городе Чаянта, в юго-западном боливийском департаменте Потоси. Пока их мама пасла овец рядом, дети увидели паука и решили поразвлечься. Один из братьев предложил проверить, получат ли они суперспособности после укуса. Тогда дети начали дразнить паука палкой, пока он не ужалил каждого из них.

Первые симптомы появились через несколько минут. Мать срочно отправила детей в местный медицинский центр. Их здоровье не улучшилось, и на следующий день мальчиков перевезли в детскую больницу в Ла-Пасе, столице Боливии, с мышечными болями, потливостью, лихорадкой и тремором. Там им ввели сыворотку, поле чего состояние братьев улучшилось. Дети были выписаны 20 мая.

Начальник эпидемиологической службы министерства здравоохранения Боливии Вирджилио Пьетро, рассказывая эту историю на брифинге, призвал родителей внимательно следить за своими детьми, поскольку для них фильмы часто кажутся реальностью.

Черная вдова обычно не агрессивна, но смертельно опасна. Однако существует противоядие, которое может спасти жизнь после ускуса.

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