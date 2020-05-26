"Карантин унес больше жизней, чем спас". Нобелевский лауреат назвал жесткий карантин средневековой мерой

"Нет сомнений в том, что вы можете остановить эпидемию с помощью карантина и запрета выходить из дома, но это очень грубый средневековый инструмент. Эпидемию можно было бы остановить также эффективно с помощью других разумных мер, таких как ношение масок и других форм социального дистанцирования", – заявляет Майкл Левитт.

73-летний профессор, который, стоит отметить, не является ни вирусологом, ни эпидемиологом, проанализировал вспышку коронавируса в Китае и подготовил аналитическую статью на основании собственных расчетов. Согласно его прогнозам, страны, столкнувшиеся с коронавирусом, потеряют примерно 1000 человек на 1 млн жителей, или, если оценивать иначе, испытают повышенный уровень смертности, равный 1/12 нормальной годовой смертности.

Профессор Стэнфордского университета еще в марте раскритиковал британского эпидемиолога и профессора математической биологии Имперского колледжа Лондона Нейла Фергюсона, который был одним из инициаторов жесткого карантина в Британии. Левитт считает, что советник британского правительства существенно переоценил число потенциальных смертей в "10 или 12 раз".

"Я думаю, что жесткий карантин нанесет больший ущерб, если сравнивать с теми смертями, которых он помог избежать. Когда я увидел брифинг (профессора Фергюсона, – ред.), я был шокирован. Я вступил с ним в дискуссию, когда увидел, что он оценивает смертность коронавируса равной годовой, что он предполагает, что эпидемия вызовет смертность вдвое выше нормальной. Думаю, что Фергюсон переоценил уровень смертности в 10 или 12 раз. Мы видим по Китаю, что вирус никогда не растет в экспоненциально. С самого первого случая, как вы видите, экспоненциальный рост на самом деле очень сильно замедляется", – подчеркивает Майкл Левитт.

По мнению химика, модель распространения инфекции, составленная советником правительства из Имперского колледжа, усилила "вирус паники" и стала основной причиной, почему Великобритания отказалась от идеи получения "коллективного иммунитета".

Майкл Левитт, получивший в 2013 году Нобелевскую премию по химии "за развитие моделей комплексных химических систем", в течение последних двух месяцев повторяет, что планета справится с коронавирусом намного быстрее, чем прогнозируют другие эксперты.

"Я думаю, что карантин не спас жизни, но мог стоить жизней, – считает профессор, отмечающий, что правительство должно было следить за соблюдением правил социального дистанцирование и поощрять ношение масок. – Карантин спас жизни благодаря уменьшению количества ДТП, но социальный ущерб – домашнее насилие, разводы, алкоголизм – оказался экстремальным. Это если не считать тех людей, которые не получали соответствующее лечение других заболеваний".

Оценив данные из Китая и вспышку заболевания на круизном лайнере Diamond Princess, профессор еще 14 марта выдвинул предположение, что общее количество погибших в Великобритании достигнет 50 тыс. человек. В то время как модель Фергюсона предсказала 500 тыс. смертей в том случае, если не будут введены меры социального дистанцирования. Стоит отметить, что по состоянию на сегодня в Великобритании погибли около 37 тыс. заболевших Covid-19.

"Я думаю, что настоящим вирусом был вирус паники. По причинам, которые мне не ясны, лидеры запаниковали, люди запаниковали, также был большой пробел в обсуждении", – подчеркивает Нобелевский лауреат.

Химик утверждает, что его исследование данных из 78 стран с более чем 50 зарегистрированными случаями коронавируса показывает, что вирус никогда не растет с той скоростью, которую предсказывали в Имперском колледже Лондона.

"Оказывается, цифры очень последовательны, когда вы смотрите на те места, которые сильно пострадали, особенно в Европе. Число смертей до того, как все завершится, будет равно количеству естественных смертей за месяц, что примерно соответствует одному на тысячу", – делится своими выводами Майкл Левитт.

Отметим, что по его оценке общее количество погибших от коронавируса в Украине должно достичь 50 тыс. человек, если судить по статистике смертности 2019 года, прежде, чем эпидемия пойдет на спад. На сегодня от Covid-19 в Украине скончались 644 человека.

"Многое пошло не так, но главное, что нам нужно было сделать – это немного подумать и обсудить. Мне неоднократно говорили: "Вы не эпидемиолог, заткнитесь". Мне все равно. Я просто смотрел на цифры, смотрел на лайнер, смотрел на Ухань. Такие же числа получались в этих местах", – отмечает профессор.

По его словам, эпидемиологи часто считают, что их работа заключается в запугивании людей.

"Проблема с эпидемиологами заключается в том, что они чувствуют, что их работа состоит в том, чтобы запугивать людей для изоляции и социального дистанцирования. Поэтому вы говорите: "Будет миллион смертей", а когда их всего 25 тыс., вы заявляете: "Хорошо, что вы послушались моего совета". Это случилось с лихорадкой Эбола и птичьим гриппом. Это просто часть безумия", – отмечает профессор.

Здесь стоит отметить, что его интервью, если бы его сняли на видео и выложили в YouTube, было бы удалено с этого сервиса, так как его расчеты предполагают, что летальность коронавируса в несколько раз ниже официально установленной. Кроме того, ученый успел заявить в интервью о том, что коронавирус не распространяется в сухом жарком климате, а также предположил о наличии некоего иммунитета к инфекции у "жителей западных стран". Все три утверждения оцениваются YouTube'ом как антинаучные фейки.

"Мне 72 года, и я чувствую себя очень молодым. Меня не волнует риск. Когда вы стареете, риск умереть от болезней настолько высок, что приходит время покупать мотоцикл, кататься на лыжах", – подытожил лауреат Нобелевской премии.

Стоит отметить, что это не первый случай научного диссидентства, если можно так выразиться, со стороны Нобелевских лауреатов. Особенно ярким случаем стала позиция лауреата Нобелевской премии по химии 1993 года Кэри Муллиса, который получил награду за изобретение того самого метода ПЦР, с помощью которого сегодня проводят тесты на коронавирус. Ученый-химик не только отрицал связь между вирусом ВИЧ и развитием СПИДа, но и объяснял это заговором между экологами, правительствами и учеными.