В России начали строить опытный образец нового стелс-бомбардировщика

В России началась постройка первого образца нового стратегического бомбардировщика. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на два источника. Его создают в рамках проекта "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, заводское обозначение "изделие 80").

По словам одного из источников, разработка конструкторской документации уже завершена, началась поставка материалов. Другой источник сообщил, что сейчас уже строится кабина самолета. Ожидается, что самолет должны собрать в 2021 году.

Работы по проекту ПАК ДА начаты в 2009 году. Занимается им компания "Туполев". В конструкции самолета будет применяться технология "стелс", которая позволит снизить его заметность. Бомбардировщик сможет нести стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие. Сообщалось, что он призван заменить всю линейку стратегических и дальних бомбардировщиков (Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3).

Первый образец двигателя для ПАК ДА планируют изготовить уже в нынешнем году, его отправят на стендовые испытания. Создает двигатель компания "Кузнецов". Контракт на его создание заключили в июне 2018 года.

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