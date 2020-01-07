Миссия ОБСЕ заявила, что Украина нарушила отвод вооружений. В штабе ООС все отрицают

Украинская сторона говорит, что запрет не распространяется на зенитно-ракетные комплексы

На Донбассе миссия ОБСЕ сообщила, что зафиксировала "запрещенное вооружение" с украинской стороны. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ за 6 января.

Так, был замечен зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса" вблизи н. п. Подгородное (73 км к северу от Донецка), который квалифицирован как вооружение, размещенное за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.

В свою очередь, украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) отрицает нарушения со своей стороны.

"Согласно Минским договоренностям, отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет", - говорится в сообщении СЦКК.

Также в украинская сторона настаивает на том, что подобное освещение информации противоречить принципам нейтральности и беспристрастности представителей СММ ОБСЕ в вопросах предоставления чувствительной информации оборонного характера.

"В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 г. командой СММ ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей, а именно по отводу зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса", – добавили в СЦКК.

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