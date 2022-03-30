450 единиц российской техники возвращаются обратно в РФ, — Геращенко

Накануне, рассказал советник главы МВД, эта группировка несколько раз попадала под удары украинской авиации и артиллерии.

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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что 2 колонны российских войск, которые прежде находились в границах Броваров и базировались в районе Новой и Старой Басани, начали движение в сторону российской границы. Об этом Геращенко сообщил в своем Telegram-канале.

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По его словам, прежде эта группировка была неоднократно бита ударами украинской авиации и артиллерии.

"Одна колонна идет через Ичню, другая — через Лосиновку. В одной — 300 единиц техники, в другой — 150", — отметил он.

Геращенко делает предположение о том, что технику отводят, чтобы усилить свою группировку на Донбассе.

Напомним, что, по мнению представителей США, любое перемещение российской техники из-под Киева следует рассматривать как передислокацию, а не отвод. Следует быть готовым к масштабному наступлению ВС РФ на другие территории Украины.

Ранее Фокус сообщал, что отправленных из Петербурга в Украину срочников вернули домой после обращения матери одной из них к Путину. Представитель Совета федерации Людмила Нарусова сообщила, что срочников заставляли ставить подпись под контрактами или же делали это за них. В итоге, из роты в 100 человек выжили только 4.