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Воєнний фокус Російсько-українська війна

450 одиниць російської техніки повертаються назад до РФ, — Геращенко

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Розбита російська техніка, війська Росії,
Фото: РБК-Украина | Російська техніка.

Напередодні, розповів радник голови МВС, це угруповання кілька разів потрапляло під удари української авіації та артилерії.

Радник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що 2 колони російських військ, які раніше знаходилися в межах Броварів і базувалися в районі Нової та Старої Басані, розпочали рух у бік російського кордону. Про це Геращенко повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, насамперед це угруповання неодноразово зазнавало ударів української авіації та артилерії.

"Одна колона йде через Ічню, інша — через Лосинівку. В одній — 300 одиниць техніки, в іншій — 150", — зазначив він.

Геращенко припускає, що техніку відводять, щоб посилити своє угруповання на Донбасі.

Нагадаємо, що, на думку представників США, будь-яке переміщення російської техніки з-під Києва слід розглядати як передислокацію, а не відведення. Потрібно бути готовим до масштабного наступу ЗС РФ на інші території України.

Раніше Фокус повідомляв, що відправлених із Петербурга в Україну строковиків повернули додому після звернення матері одного з них до Путіна. Представниця Ради федерації Людмила Нарусова повідомила, що строковиків змушували ставити підпис під контрактами або робили це за них. Внаслідок цього, з роти зі 100 людей вижили лише 4.