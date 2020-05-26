Айкидо с коронавирусом. Как Японии удалось пережить эпидемию без карантина

Коронавирус SARS-Cov-2 проник в Японию из эпицентра пандемии — китайского Уханя — еще 10 января. Инфекцию привез зараженный гражданин КНР. Затем, как и в других странах, очаги коронавируса стали обнаруживать в разных городах во всех регионах страны. Однако на это совпадения заканчиваются и начинаются отличия. В Японии не случилось взрывного роста заболеваемости, как в США или Европе, а восточную нацию не пришлось закрывать на карантин или использовать высокотехнологичные методы слежки, как это происходило на Тайване и в Южной Корее.

Каждые сутки власти выявляли 30-40 новых случаев и по состоянию на 24 марта коронавирус был обнаружен почти у 1900 жителей Японии, включая 712 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Лайнер месяц стоял на карантине в порту Йокогама, с него постепенно вывозили иностранных туристов.

В Японии проживает 126 миллионов человек, причем довольно высокий процент населения преклонного возраста. Ее даже называют страной "стареющей нации", однако коронавирус, нещадно выкашивающий пенсионеров в Европе и Америке, словно обошел ее стороной.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник, 25 мая, отменил режим чрезвычайной ситуации в Токио и еще четырех префектурах — соседних Канагаве, Чибе и Сайтаме, а также на северном острове Хоккайдо.

Таким образом, действие особого положения прекращено на территории всей страны, после того как этот шаг одобрила созванная правительством экспертная комиссия.

Абэ, впрочем, предупредил, что это решение вовсе не не означает окончание пандемии. Он добавил, что задача властей состоит в том, чтобы найти баланс между рекомендациями эпидемиологов и потребностями экономики. До тех пор, пока не будут разработаны эффективные лекарства и вакцина от коронавируса.

Дисциплинированный Синдзо Абэ и депутаты в медицинских масках на заседании

Режим чрезвычайной ситуации действовал в стране более месяца. В минувшие семь дней темпы распространения заболевания сохранялись на уровне менее 0,5 случая на 100 тыс. населения, это и стало одним из критериев отказа от чрезвычайного положения.

Тактику властей Японии СМИ характеризовали как "мягкое сдерживание": в стране не вводили тотальный карантин, но отменили большинство массовых мероприятий, закрыли театры и музеи. Применялись и решительные меры, чтобы удержать граждан от массовых сборищ. Например, в парке Йоно в Сайтаме власти срезали тысячи розовых бутонов до того, как они зацвели. Это было сделано, чтобы люди не собирались полюбоваться на них и предотвратить распространение коронавируса. Надо отметить, что в Японии широко распространена культура любования тем, или иным явлением. На цветение сакуры, роз, грандиозные салюты и масштабные фестивали собираются сотни людей. Эта традиция появилась еще в XI веке, и изменить своим привычкам японцам было нелегко. Власти также озаботились прекращением работы школ, которые закрылись в марте, и переводом части служащих (14%) на удалённую работу.

При этом в стране не проводилось какого-либо массового тестирования в том смысле, который вкладывают в этот термин другие страны. Людям с симптомами ОРВИ рекомендовали оставаться дома около четырех дней, если заболевший был в преклонных годах – два дня. Если улучшения не наступало, то японцу следовало обратиться в специальный центр и пройти заочное обследование, после которого принималось решение о возможной госпитализации. Такая мера позволила избежать резкого наплыва пациентов, как это случилось в Италии, где переполненные больницы в итоге сами превратились в рассадник инфекции. Всего в Японии протестировали около 0,2% населения, что является одним из самых низких показателей среди развитых стран. Даже в Украине провели в полтора раза больше тестов на 1 млн населения.

В то же время эксперты отмечают, что распространению инфекции могла противодействовать японская культура и менталитет. Сами японцы, проведя в соцсетях ряд опросов, собрали в список те факторы, которые могли помочь в борьбе с Covid-19. Всего их оказалось 43, а подвести черту под ними можно было бы короткой фразой "культура и гигиена". Японцы особо отметили своевременные действия правительства, которое заранее объявило о пандемии, заранее закрыло школы, отменило массовые мероприятия, призвало компании отправить работников по домам, если это было возможно в силу специфики их работы, и, главное, на всех этапах консультировалось с экспертами, чтобы не вводить ненужные и даже вредные ограничительные меры. Также японцы отмечают высокий уровень системы здравоохранения и профессиональную работу медиков, которые помогли сдержать пандемию. По мнению японцев, каждое медучреждение было готово к приему больных с коронавирусом и не испытывало недостатка в медперсонале, средствах защиты и оборудовании вроде томографов и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Если говорить о культуре и менталитете, то, среди прочих, японцы особо отметили такой необычный сдерживающий фактор, как сам японский язык: по их мнению, при разговоре японцы выделяют меньше слюны, нежели носители других языков, что снижает риск распространения коронавируса воздушно-капельным путем.

Не забыли японцы и культуру ношения масок и перчаток, которая была распространена и до пандемии.

В стране Восходящего солнца в перчатках ходят таксисты, работники ЖД, метро, обслуживающий персонал. Здесь к минимуму сведены телесные контакты. Люди не пожимают рук, не обнимаются и не обмениваются поцелуями даже с близкими друзьями, не говоря уже о малознакомых людях. Здесь принято переодеваться, приходя домой, а для посещения туалетов есть особые тапочки. Японцы стараются каждый день принимать ванну, а в ресторанах, поездах и гостиницах всегда выдают дезинфицирующие салфетки.

В Японии проводится массовая вакцинация против туберкулеза (БЦЖ), которая, как считается, обладает эффектом повышения иммунитета. Предполагается, что азиаты более устойчивы к коронавирусам, как таковым. К тому же японскую нацию отличает любовь к здоровой пище, частности, рыбе и овощам, здесь малый процент людей страдает ожирением.

Если говорить о кухне, то повсеместно используются одноразовые столовые приборы – деревянные палочки. К тому же блюда подаются индивидуально каждому гостю. С наступлением пандемии рестораны просто ввели новые правила посещения.

В Японии пожилые люди и молодежь обычно живут отдельно. И когда власти объявили о пандемии и призвали воздерживаться от контактов, дисциплинированные японцы именно так и поступили. Они не выходили на акции протеста во главе с политиками, отрицающими рекомендации ВОЗ, как сейчас происходит в Бразилии, уважали личное пространство других людей и следовали правилам.

Дефицита в медицинских масках не наблюдалось с самого начала, но, надо отметить, что с началом пандемии возник дефицит туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец, который не восполнен до сих пор. Просто эти товары импортируются из-за заграницы, в частности, из Китая.

Продажа масок в Токио

В Японии нет культуры массовых посещений храмов, если речь не идет о фестивалях, которые отменили из-за пандемии. Проще говоря, здесь не собираются на воскресные службы в закрытом помещении, посещение храма включает в себя прогулку по парку к отдельно стоящему строению, у которого и производятся религиозные обряды.

А еще японцы признаются, что даже отпетых скептиков напугала смерть Кена Шимуры, известного актера и комика. Он стал первой японской знаменитостью, скончавшейся от коронавируса. Кену было 70 лет, ему диагностировали коронавирус 20 марта 2020 года, а через девять дней он скончался в госпитале.

Еще одним пугающим фактором стало массовое заражение на лайнере Diamond Princess. Одновременно этот инцидент помог в понимании, как именно распространяется коронавирус и с какой скоростью. По сути, японские медики могли наблюдать эксперимент в почти лабораторных условиях и сделать правильные выводы. Население же правильно поняло, что COVID-19 — это не обычный грипп, а куда более серьезное заболевание.

Специалисты, которым издание Вloomberg показало список, подтвердили важность некоторых факторов и уточнили другие. Эксперты отметили, что важную роль сыграла быстрая работа службы отслеживания контактов зараженных. Которая работала на всю мощность с самого первого обнаруженного случая заболевания. Центры общественного здравоохранения Японии, в которых трудятся 50 тысяч специалистов, обученных отслеживать контакты, и ранее занимались этим при обнаружении случаев гриппа или туберкулеза. Когда возник коронавирус, они просто переключились на него и этот метод оказался неизменно эффективным. "Многие люди отмечают, что у нас в Японии нет Центров по контролю за инфекционными заболеваниями, — отмечает Йоко Цукамото, профессор в медицинском университете на Хоккайдо. — Но центр общественного здравоохранения — это своего рода местные центры контроля инфекционных заболеваний".

Впрочем, пока что все эти факторы остаются гаданием на кофейной гуще, и специалисты затрудняются назвать причину, по которой стареющая страна с высокой плотностью населения, сумела показать настолько обнадеживающие результаты. "Просто взглянув на показатели смертности, можно сказать, что Япония добилась успеха, но даже эксперты не могут назвать точную причину, скорей всего, это совокупность факторов", — считает Микихито Танака, профессор Университета Васеда, член общественной консультативной группы экспертов по коронавирусу.

Сами японцы отмечают, что после отмены особого положения они все еще испытывают страх. Особенно если учесть, что мир ждет вторую волну коронавируса. Многие компании уже сообщили, что позволят своему персоналу работать из дома. Например, Sony Corp заявила, что вернет в офис только 30% работников в июне, а Hitachi Ltd заявила, что постарается оставить дома половину работников. "Мы не вернемся к нашему прежнему стилю работы, - заявил журналистам исполнительный директор Hitachi Хиденобу Накахата. — Мы установим новые методы работы, сделав работу на дому новым стандартом". А железнодорожная компания Odakyu Electric Railway объявила, что выпустит специальное приложение, позволяющее пассажирам избегать переполненных поездов.

Толпа на станции Шибуя в Токио/Все фото из открытых источников и соцсетей

В то же время, некоторые японцы уверены, что официальные данные занижены, а количество заболевших намного больше. И более массовое тестирование это бы показало. Что, впрочем, не дает ответ на загадку рекордно низкой смертности от Covid-19.