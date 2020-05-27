Погода помешала. Первый пилотируемый полет SpaceX перенесли

Корабль SpaceX Crew Dragon так и не отправился в пилотируемый полет на Международную космическую станцию. Запуск Falcon 9 на мысе Канаверал отложили из-за плохой погоды во Флориде, США.

Запуск отменили за 16 минут до старта, который должен был состояться в 23:33 по Киеву. Теперь запуск планируют на субботу, 30 мая в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по Киеву).

Crew Dragon выводится на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Первый демонстрационный беспилотный запуск состоялся 2 марта 2019 года.

В этот раз, из-за пандемии коронавируса, запуск ракеты с космическим кораблем должен был пройти без зрителей. Тем не менее, все могли наблюдать за событием на страницах NASA в YouTube и Twitter, а также на сайте NASA Live, онлайн-телеканале NASA и в Facebook.

В рамках миссим Demo-2 на МКС должны были отправиться двое астронавтов NASA – Роберт Бенкен и Даглас Херли. На прошлой неделе они рассказывали, что проведут на станции от одного до трех месяцев (cогласно правилам NASA, максимальный срок пребывания в космосе – 110 дней).

Лететь на МКС Бенкен и Херли должны 19 часов. Пристыковка к МКС планировалась на завтра, 28 марта, на 18:39 по Киеву. Возвращаться на Землю они должны были бы на всем том же Crew Dragon: когда корабль пройдет через атмосферу Земли, он выпустит парашюты и приземлится в Атлантическом океане.

Фото: twitter.com/NASA

Запуск корабля SpaceX важен потому, что еще с 2011 года США не отправляли своих астронавтов в космос со своей же земли: космонавты NASA должны были ехать в Россию и лететь в космос на "Союзе". Одно место на российском космическом корабле стоило NASA целых $86 млн.

Идти на сотрудничество с Россией США пришлось из-за того, что двое американских многоразовых космических кораблей – Challenger и Columbia – взорвались вместе с экипажем, а в 2011 году, в ходе запуска челнока Discovery от корабля вновь оторвалось несколько кусков теплоизоляционной пены.

В этот раз американцы решили пойти в частный сектор и обратились к компании предпринимателя Илона Маска – SpaceX.

Как ранее сообщал Фокус:

SpaceX выпустил симулятор стыковки космического корабля с МКС. Симулятор позволят каждому желающему попробовать пристыковать капсулу с экипажем к МКС.