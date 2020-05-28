72% избирателей США считают, что Трамп должен носить маску рядом с другими

По данным опроса Фонда семьи Кайзера, около 72% избирателей США считают, что президенту Трампу следует носить маску, прикрывающее лицо, в противовес его жесткой позиции против использования маски.

Об этом сообщает Forbes.

В опросе, проведенном между 13 и 18 мая, большинство мужчин и женщин-демократов считают, что Трамп должен надеть маску, в то время как 53% республиканцев-женщин и 43% республиканцев-мужчин считают, что ему стоит надеть маску.

При этом, у них спросили, носят ли они сами маску: 74% демократов сказали, что носят, республиканцы – 49%.

Вокруг Трампа усилилось давление из-за его решения не носить маску, несмотря на то, что Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют их использование, а окружающие Трампа люди заражаются вирусом.

Трамп 21 мая совершил поездку на завод Форд в Мичигане без маски, что противоречит распоряжению штата, предписывающему их использование, а также собственной политике завода, обязывающей ходить в маске, в результате чего губернатор штата Дана Нессел называет его раздражительным ребенком".

Кроме того, Трамп попытался защититься от критики вице-президента Джо Байдена из-за ношения маски, спросив, почему Байден не носит маску, находясь в своем доме. Байден ответил: "Предполагается, что президенты должны руководить, а не заниматься глупостью и быть ложно мужественным".

Организация также отмечает, что отношение Трампа к экономике получало положительные отзывы избирателей с одобрением 56%. Тем не менее, его общая эффективность работы остается отрицательной: 52% избирателей проголосовали неодобрительно, а 59% опрошенных дали плохие оценки.

Как ранее сообщал Фокус:

Фронтмена группы Guns N' Roses Эксла Роуза возмутил факт, что Трамп на карантине не носит маску.