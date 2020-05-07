Трамп назвал "атаку" коронавируса худшей, чем Перл-Харбор
2020-05-07 11:32:00
Президент США продолжает утверждать, что Китай мог не допустить такого массового распространения вируса
Президент США Дональд Трамп назвал пандемию коронавируса "самой страшной атакой" на Соединенные Штаты. Об этом сообщает ВВС.
По словам Трампа, вспышка ударила по США сильнее, чем японская бомбардировка Перл-Харбора во время Второй мировой воны или нападение 11 сентября.
Администрация президента все еще размышляет над санкциями против Китая, откуда распространился коронавирус. Пекин же заявляет, что США таким образом хотят отвлечь внимание от собственной провальной реакции на пандемию.
"Мы пережили худшую атаку на нашу страны, это худшая атака, которую мы когда-либо видели. Это хуже, чем Перл-Харбор и Всемирный торговый центр. Подобного нападения никогда не было. И этого не должно было случиться. Все можно было остановить у источника. Можно было остановить в Китае. Это должно было быть остановленным у источника. Но этого не произошло", – заявил Трамп во время брифинга в Овальном кабинете Белого дома.
Позже Трамп добавил, что вспышка является врагом Америки, но не Китай.
"Я считаю невидимого врага (коронавирус, – ред.) войной. Мне не нравится, как он попал сюда, потому что его можно было остановить, но нет, под войной я подразумеваю невидимого врага", – подытожил Трамп.
Как ранее сообщал Фокус:
- Трамп предупредил, что в США от коронавируса могут погибнуть 100 тысяч человек. Но президент США возлагает большие надежды на то, что вакцина будет вскоре создана.
- Также Трамп не верит своей разведке и уверен, что коронавирус создали в лаборатории в Ухане. Глава Белого дома утверждает, что видел доказательства такой теории, но пока не может их обнародовать.
- Трамп уже заявлял, что США ведут расследование против Китая и потребуют компенсации из-за COVID-19. Президент США уверен, что вспышку коронавируса можно было остановить в самом начале.