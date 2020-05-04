Трамп предупредил, что в США от коронавируса могут погибнуть 100 тысяч человек

Но президент США возлагает большие надежды на то, что вакцина будет вскоре создана

Президент США Дональд Трамп предупредил, что в стране от COVID-19 могут погибнуть до 100 тыс. человек. Об этом сообщает ВВС.

На данный момент в США от коронавируса скончались более 67 тыс. человек. Но Трамп дал весьма оптимистичное обещание по поводу вакцины. Президент считает, что вакцина будет доступна уже к концу года.

"Я думаю, что мы получим вакцину к концу года. Врачи сказали бы, что нельзя так говорить. Я скажу, что думаю… Я думаю, что мы получим прививку скорее раньше, чем позже", – заявил Трамп.

Среди экспертов, которые не согласны с прогнозами Трампа, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он ранее заявлял, что на разработку вакцины потребуется до 18 месяцев.

Президент Трамп также продолжает отрицать обвинения в том, что его администрация не смогла оперативно отреагировать на вспышку.

"Мы поступили правильно", – ответил Трамп.

После этого, президент США снова обвинил Китай в том, что КНР не смогла остановить распространение вируса.

"Я думаю, что они совершили ужасную ошибку, и не хотели этого признавать. Мы хотели вмещаться, но они не хотели этого", – добавил президент.

Также Трамп возложил часть вина на разведку США, обвинив их в том, что чиновники не высказали обеспокоенность по поводу вспышки до 23 января.

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