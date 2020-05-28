Постпред РФ в ООН призвал отменить санкции для начала глобального перемирия

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Совета безопасности о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, заявил, что для глобального прекращения огня необходимо снятие санкций.

В своей речи, опубликованной на сайте российского представительства, Кузьмин сказал, что если санкции останутся в силе, призыв генерального секретаря ООН к глобальному перемирию будет "неполным".

"В этой связи мы считаем весьма актуальным призыв Генерального секретаря о глобальном прекращении огня от 23 марта 2020 года. Но этот его призыв будет звучать неполно вне отсылки на его предыдущее обращение: отменить санкции, которые могут подорвать способность стран реагировать на пандемию. Тот же призыв был высказан Верховным комиссаром по правам человека, который подчеркнул, что в контексте глобальной пандемии политика противодействия медицинским усилиям в одной стране повышает риск для всех нас", – сказал Кузьмин.

Спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, комментируя речь Кузьмина, заявил, что РФ снова прибегает к шантажу. Об этом он написал в Facebook.

"Российская делегация откровенно заявляет на заседании Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня. Ранее мы слышали только то, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам – шантажу", – прокомментировал слова Кузьмина Николенко.

Он подчеркнул, что это заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия выступает стороной конфликта.

"Но мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращение огня не будет. Русские всегда найдут повод для продолжения агрессивной политики", – подытожил Николенко.

Как ранее сообщал Фокус:

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к глобальному перемирию на планете, поскольку в странах, где ведутся боевые действия, системы здравоохранения понесли большие потери и не в состоянии справиться с пандемией.